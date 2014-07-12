کشتی گیر آزادکار البرزی مقام سوم مسابقات انتخابی صربستان را کسب کرد

مسیب ده بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: کشتی گیر آزادکار البرزی، در رقابت های کشتی قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد "جهانی صربستان" به مقام سوم دست یافت.

ده بالایی در ادامه تاکید کرد: سید اسماعیل آصف الحسینی کشتی گیر آزادکار البرزی در مسابقات آزاد کشتی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پیشکسوتان، در وزن 130 کیلو رتبه سوم گروه B را کسب کرد و موفق به دریافت یک مدال برنز شد.

وی در پایان افزود: این رقابت ها در یادواره "زنده یاد سید محمد طباطبایی"با رقابت کشتی گیران کشور برگزار شد و ورزشکار نخست در این رشته، برای رقابت ها به کشور صربستان اعزام خواهد شد.

گفتنی است؛ رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جهت حضوردر رقابت جهانی صربستان روزهای 18 تا 25 تیر ماه پس از افطار در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.