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۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

ده بالایی خبر داد:

کشتی گیر آزادکار البرزی مقام سوم مسابقات انتخابی صربستان را کسب کرد

کشتی گیر آزادکار البرزی مقام سوم مسابقات انتخابی صربستان را کسب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان البرز از کسب عنوان سومی کشتی گیر آزادکارالبرزی درمسابقات انتخابی جهانی صربستان خبر داد.

مسیب ده بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: کشتی گیر آزادکار البرزی، در رقابت های کشتی قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد "جهانی صربستان" به مقام سوم دست یافت.
 
ده بالایی در ادامه تاکید کرد: سید اسماعیل آصف الحسینی کشتی گیر آزادکار البرزی در مسابقات آزاد کشتی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پیشکسوتان، در وزن 130 کیلو رتبه سوم گروه B  را کسب کرد و موفق به دریافت یک مدال برنز  شد.
 
وی در پایان افزود: این رقابت ها در یادواره "زنده یاد سید محمد طباطبایی"با رقابت کشتی گیران کشور برگزار شد و ورزشکار نخست در این رشته، برای رقابت ها به کشور صربستان اعزام خواهد شد.
 
گفتنی است؛ رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جهت حضوردر رقابت جهانی صربستان روزهای 18 تا 25 تیر ماه پس از افطار در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
کد مطلب 2330019

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