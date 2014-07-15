به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج‌ رسولي ها گفت: از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تا پايان هفته گذشته، حجم بارش‌های استان‌های آذربايجان‌ شرقي، آذربایجان‌ غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در این مدت، بیشترین كاهش بارش‌ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 39 درصد به استان یزد و کمترین کاهش بارش‌ها با دو درصد به استان قزوین اختصاص داشته است.

وی ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش‌های استان‌های آذربايجان‌ شرقي، آذربایجان‌ غربی، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی به‌ ترتيب 250، 285، 250، 156 ،233، 578 و 97 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش‌ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به‌ترتيب 14، 27، 7، 6، 14، 9 و 14 درصد کاهش يافته است.

حاج رسولی ها تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش‌های استان‌ های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس و قزوین به‌ ترتيب 143، 202، 320، 77، 244 و 278 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش‌ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به‌ ترتيب 21، 15، 20، 30، 12 و 2 درصد کاهش يافته است.

وی تاکید کرد: از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته حجم بارش‌های استان‌ های قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و یزد به‌ ترتيب 134، 381، 567، 386 و 82 ميليمتر ثبت شده كه در مقايسه با حجم بارش‌ها در مدت مشابه سال آبي گذشته به‌ ترتيب 9، 7، 12، 31 و 39 درصد کاهش يافته است.