زاینده رود دوباره قربانی گرفت/ جوان 21 ساله غرق شد

سعید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غرق شدن یک جوان 21 سال در رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: این جوان 21 ساله به همراه دوستان خود برای گردش به منطقه امامزاده پیر احمد در کنار رودخانه زاینده رود رفته بوده اند که در پی بی احتیاطی در رودخانه زاینده رود غرق شد.

وی ادامه داد: این حادثه دیروز جمعه در این منطقه اتفاق افتاده است و جسد این جوان بعد از دو ساعت جستجو در رودخانه پیدا شد.

وی تاکید کرد: عملیات جستجو توسط دو اکیپ از نیروهای جمعیت هلال احمر انجام شده است.

فرماندار سامان در ادامه با اشاره به اینکه در سالجاری تعداد غرق شدگان در این رودخانه در حال افزایش است، بیان داشت: غرق شدگی در پی بی احتیاطی و ورود به رودخانه اتفاق می افتد.

وی بیان داشت: آب رودخانه زاینده رود بسیار سرد است و ورود به آن با توجه به نوع کف آن احتمال غرق شدگی بسیار بالا است و مسافران و گردشگران باید از شنا کردن در این رودخانه بپر هیزند.

صالحی اذعان داشت: آب رودخانه بسیار خروشان است و شنا کردن در ان امکان پذیر نیست.