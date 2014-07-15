  1. دين، حوزه، انديشه
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۱

غرویان در گفتگو با مهر:

"معرفت افزایی" راهکار اساسی بهبود وضعیت حجاب در جامعه است

"معرفت افزایی" راهکار اساسی بهبود وضعیت حجاب در جامعه است

یک عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه درمورد رعایت حجاب و عفاف گفت: نمی شود برای تک تک افراد در هر کوچه و پس کوچه و خیابانی مأمور گذاشت، بنابراین راه اساسی آن این است که روشنگری ها و تبیین ها دائما در رسانه ها، مطبوعات، خبرگزاری ها صورت بگیرد و نهایتاً با انتخاب و اختیار آگاهانه همراه با معرفت، مسئله حجاب و عفاف و نحوه پوشش توسط افراد انتخاب شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیة در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه حجاب و عفاف در اسلام گفت: حجاب و عفاف به عنوان وظیفه و مسئولیت اخلاقی و شرعی در نظام فقهی و اخلاقی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. عفاف امری باطنی مثل سایر صفات اخلاقی انسان است که باید افراد سعی کنند عفیف و پاکدامن باشند و گرفتار مفاسد دامن نشوند.

وی افزود: این همان امر عفت برای زنان و مردان است. برای هردو مشترک است. در واقع حجاب بروز و ظهور همان عفت باطن است؛ پاکدامنی باطنی ظهورش در نوع پوشش لباس است. این مسئله هم برای زنان و مردان هردو مشترک است. اما در زنان به خاطر آن جاذبه های ظاهری که در آنها بیشتر است، زیادتر مورد توجه قرار گرفته و گرنه برای زن و مرد هر دو جایگاه قابل اهمیتی دارد.

حجت الاسلام غرویان در مورد اینکه آثار حجاب و عفاف در زندگی فردی و اجتماعی چیست هم تصریح کرد: آنچه را که اسلام و اخلاق اسلامی می خواهد این است که جامعه اسلامی باید جامعه پاکی باشد. روابط زن و مرد بر اساس ارزشهای اخلاقی باشد و پوشش، نگهدارنده ای است که جامعه را از لحاظ روابط زناشویی و ناموسی و اخلاقی محفوظ نگاه می دارد و حریم اخلاقی و خصوصی افراد مصون می ماند.

وی با تاکید بر اینکه به هرحال التذاذات مادی و جنسی هم اینها مانند اموال انسانهاست و هر کدام حریم خاصی دارند، گفت: وقتی بی حجابی و بی عفتی زیاد شود در واقع تصرف در حریم خصوص یکدیگر در جامعه زیاد می شود. فلسفه عفاف و حجاب این است که حریم خصوصی افراد محفوظ نگاه داشته شود و تصرف غاصبانه و غصبی در التذاذات جنسی و مادی صورت نگیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر حجاب و عفاف رعایت شود آن حریم های خصوصی افراد محفوظ می ماند. ضرر افراد کمتر می شود. خیلی از جنایت ها و بزهکاری ها که در جامعه صورت می گیرد مثل قتل و سرقت ها اینها ناشی از همین مسائل به اصطلاح ناموسی و التذاذات جنسی است. عفاف و حجاب برای این است که این بزهکاری ها و قتل و جنایت ها کمتر شود.

عضو هئیت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة ابراز کرد: بنابراین آثارش در اخلاقیاتِ دیگر، جامعه آشکار می شود.

حجت الاسلام غرویان در مورد اینکه حجاب و عفاف در شرایط کنونی دچارچه آسیب هایی شده است و چگونه می توان این آسیب ها را درمان کرد عنوان کرد: نکته ای که است این است که باید آنقدر روشنگری و کار فرهنگی صورت بگیرد که خود افراد چه زن و چه مرد به این جا برسند که باید حریم خودشان را حفظ کنند و زمینه فساد و ضرر و تباهی برای دیگران فراهم نکنند. ماهیت حجاب و عفاف ماهیت فرهنگی است، احتیاج به تبیین و روشنگری و توضیح دارد. آنقدر باید مقاله نوشت سخنرانی و مصاحبه کرد که افراد خودشان متوجه شوند که اگر حجاب و عفت رعایت شود چه فوائد و آثاری دارد و اگر رعایت نشود گرفتار چه مصیبت هایی می شوند. اینها باید برای مردم تبیین شوند تا زن و مرد با انتخاب آگاهانه خودشان به این مسائل برسند.   

حجت الاسلام غرویان در مورد اینکه راهکار موثر تبلیغ حجاب و عفاف چیست هم گفت: یکسری راهکارها و الزامات قانونی داریم که دولت و حکومت اینها را باید انجام دهد. اما باز قبل از آن الزامات دولتی و قانونی همین تبیین و روشنگری علمی باید صورت بگیرد. حجاب و عفاف امری است که نمی شود برای تک تک افراد در هر کوچه و پس کوچه و خیابانی مأمور گذاشت بنابراین راه اساسی آن این است این روشنگری ها و تبیین ها دائما در رسانه ها، مطبوعات، خبرگزاری ها صورت بگیرد و نهایتاً با انتخاب و اختیار آگاهانه همراه با معرفت، مسئله حجاب و عفاف و نحوه پوشش توسط افراد انتخاب شود.

وی با تاکید بر اینکه این ایده آل ترین فرض است گفت: به هر حال مردم هم باید عرفیات و سنت های جامعه را رعایت کنند وگرنه دچار ضررهایی خواهند شد که دامن خودشان را خواهد گرفت.

 

کد مطلب 2330046

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