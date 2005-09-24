پذيرفته شدگان دوره مشترك هوا فضا دانشگاه خواجه نصير معرفي مي شوند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اسامي 40 نفر از پذيرفته شدگان نهايي دوره مشترك مهندسي هوا فضا در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي (كد 7915) روز دوشنبه چهارم مهر ماه سال جاري در هفته نام پيك سنجش اعلام مي شود.

دوره مذكور با همكاري دانشگاه تكنولوژي هوايي مسكو (MATI) و دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي به صورت مشترك برگزار مي شود كه طول دوره در ايران 3 سال و در روسيه يكسال خواهد بود.

به گزارش "مهر"، دريافت مدرك فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي مهندسي هوا فضا مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ايران و روسيه، فراگيري زبان روسي، بهره مندي از معافيت تحصيلي نظام وظيفه در طول مدت دوره از ويژگي هاي اين دوره است.

دانشجويان در اين دوره به صورت همزمان در دو دانشگاه پذيرش و ثبت نام شده و تحت آموزش قرار خواهند گرفت.