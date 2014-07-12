حقوق شهروندی و اخلاق حسنه در ماه رمضان بیشتر رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور عصر شنبه در جلسه دادگستری استان افزود: حرمت ماه مبارک رمضان باید به خوبی در جامعه حفظ شود.

وی همچنین از کاهش جرائم در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهارداشت: ایجاد محیط و فضای روحانی در این ماه و بعضی از ایام خاص باعث از بین رفتن انگیزه جرم در افراد می شود چرا که فضای خاص انسان را در بعد روحانی قرار می دهد و در واقع سدی در مقابل جرائم است.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: برقراری نظامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرائم می کاهد.

وی افزود: همچنین از طریق تقویت ایمان، ایجاد تربیت صحیح، اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم می توان از تعداد جرم ها و جنایت ها تا حدود زیادی کاست.

سیاوش پور تصریح کرد: تاکید مردم بر پایبندی بر اخلاقیات و پیوند با جلوه هایی از معنویت در ماه رمضان باعث کاهش چشمگیر انواع ناهنجاری های اجتماعی می شود.

وی اذعان داشت: روزه داری صبر و تحمل افراد را بالا می برد و به همین دلیل جامعه در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش انواع جرائم است.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: کاهش جرم و بزهکاری اجتماعی در ماه مبارک رمضان یک وعده الهی است.

وی در ادامه با بیان اینکه معنویت نیاز اساسی انسان است، افزود: روزه فرصتی برای تامل و تفکر است.

سیاوش پور اظهارداشت: مشارکت و هم گرایی مردم و جوانان و حضور پر رنگ در مساجد و تلاوت قرآن به صورت جمعی نوعی وفاق اجتماعی است که این نوع رفتار در کمتر نقاطی در جهان دیده می شود.

وی اذعان داشت: تقویت باورهای دینی و بهره گیری از این ایام که محیط اجتماعی سالم در پی دارد رفتارهای مردم بر پایه فطرت سالم و اسلامی شکل می گیرد و با تعمیم و گسترش فضایی سالم و نقش اعتقادات مذهبی باعث کاهش تخلف و جرم می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: در حقیقت ایجاد روحیه مذهبی، تقویت اعتماد به نفس و توجه به کرامت انسانی برخورد عاطفی و با محبت از روش هایی که هم موجب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به مدیریت امنیت اجتماعی و مسئولان می شود و هم باعث کاهش بزه در جامعه بسیار مفید است.

وی یادآورشد: جامعه ایمانی، قرآنی و دینی در ماه مبارک رمضان برای خیزش و حرکت آماده است چرا که به برکت جریان معنویت، بسیاری از آلودگی ها و شرارت ها در جامعه کاسته و انگیزه های مجرمانه از بین می رود و زمینه اصلاح جامعه فراهم خواهد شد.