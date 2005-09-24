در مورد تغيير رياست دانشگاه علامه طباطبايي نظري ندارم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي تغيير كرد و حجت الاسلام صدرالدين شريعتي عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي جايگزين دكتر نجفقلي حبيبي استعفا نداده خواهد شد.

دكتر حبيبي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران بوده و گفته مي شود پس از اين نيز در دانشگاه تهران به فعاليت علمي خود ادامه مي دهد.

دكتر حبيبي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين زمينه گفت : نظر خاصي ندارم. استقبال مي كنم. فردي را انتخاب كردند و گذاشتند رئيس دانشگاه. من هم استقبال مي كنم.