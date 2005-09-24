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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با "مهر":

در مورد تغيير رياست دانشگاه علامه طباطبايي نظري ندارم

در مورد تغيير رياست دانشگاه علامه طباطبايي نظري ندارم

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي گفت : نظر خاصي در مورد تغيير رياست دانشگاه علامه طباطبايي ندارم و از اين تغيير استقبال مي كنم.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي تغيير كرد و حجت الاسلام صدرالدين شريعتي عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي جايگزين دكتر نجفقلي حبيبي استعفا نداده خواهد شد.

دكتر حبيبي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران بوده و گفته مي شود پس از اين نيز در دانشگاه تهران به فعاليت علمي خود ادامه مي دهد.

دكتر حبيبي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين زمينه گفت : نظر خاصي ندارم. استقبال مي كنم. فردي را انتخاب كردند و گذاشتند رئيس دانشگاه. من هم استقبال مي كنم.

کد مطلب 233014

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