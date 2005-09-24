دهه بهداشت و نكوداشت مساجد از فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" هر يك از روزهاي اين دهه ، نام خاصي دارند كه بر اساس آنها در مساجد كشور فعاليتهاي مشخصي صورت خواهد گرفت .

بر همين اساس يكشنبه سوم مهر ماه روز مسجد مشاركت عمومي و همبستگي، دوشنبه چهارم مهر ماه روز مسجد بهداشت ونظارت، سه شنبه پنجم مهرماه روز مسجد و امام جماعت، چهارشنبه ششم مهرماه روز مسجد و نماز گزاران، پنجشنبه هفتم مهرماه روز مسجد بسيج و ايثارگران و جمعه هشتم مهرماه روز مسجد احياي اذان و نوجوانان نامگذاري شده است .

شنبه نهم مهرماه روز مسجد جوانان و نو سازي معنوي، يكشنبه دهم مهرماه روز مسجد عمران معنوي و وقف، دوشنبه يازدهم مهرماه روز مسجد و مدرسه و دانشگاه ، سه شنبه دوازدهم مهرماه مسجد و بانوان، چهارشنبه سيزدهم مهر ماه روز مسجد و آمادگي ضيافت الله نيز نام گرفته است .

در دهه بهداشت و نكوداشت مساجد، بيش از پيش به امر نظافت و تميزي مساجد اهميت داده شده، در حركتي نمادين و براي ايجاد آمادگي روحي و رواني بمنظور استقبال شايسته از ماه مبارك رمضان، مساجدبا همكاريهاي مردمي، پاكيزه و نظافت ويژه خواهند شد .