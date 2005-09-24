اركستر پارس روز كودك را در جمع كودكان جشن گرفت

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اركستر موسيقي كودكان و نوجوانان پارس به سرپرستي ناصر نظر در روزهاي 31 شهريور و اول مهرماه در تالار وحدت روز جهاني كودك را در قالب اجراي برنامه هاي موسيقي جشن گرفت.

اين كنسرت كه با اجراي 9 گروه خردسالان، كودكان و نوجوانان دنبال شد، جمعيت زيادي را به تالار وحدت كشانده بود تا آنجايي كه حتي بالكن طبقه سوم تالار نيز مملو از جمعيت علاقمند به اين برنامه بود.

در ابتداي اين كنسرت گروه ارف پيشرفته به رهبري شهرزاد بهشتيان به اجراي چند ملودي محلي و دو ترانه كودكانه " خواب ماهي" و " شهر قشنگ" پرداختند. سپس گروه فلوت ريكوردر نوازان خردسال به سرپرستي 4 مربي قطعات " گرگ و شبان"،" اسب پرنده" و " ابرها" را به صحنه بردند. در بخش بعدي اين اجرا، گروه نوجوانان و خردسالان در كنار هم به اجراي قطعات كرال كلاسيك پرداختند. از جمله اين آثاركه با قوت اجرايي بالايي به صحنه رفت مي توان به آثاري از " جي هوك"،" موتسارت" و " روبلند" اشاره كرد.

همچنين قسمت بعدي اين برنامه به اجراي آثاري از بزرگان موسيقي ايران اختصاص داشت . در اين بخش با نوازندگي پيانو آوا نظر و رهبري لوريتا دسترنج آثاري از مرحوم سنجري، ثمين باغچه بان، گريگوريان و ماردويان اجرا شد.

اين گروه پس از اجراي اين قطعات چند ترانه كليسايي را از ساخته هاي باخ و بونت اجرا كرد.

در قسمت دوم به رهبري آهنگساز و رهبرايراني " جواد هاشمي" اجرا شد، اركستر كامل سمفونيك نوجوانان به صحنه رفت و آثاري را چون " فاينال از موتسارت"،" سونات پته تيك" از " بتهوون" و " كن كن" از " اوفن باخ" اجرا كرد.

پايان بخش اين كنسرت ها ، اجراي اركستر جوانان به رهبري احسان خطيبي آهنگساز و رهبر جوان كشورمان بود كه با شور و هيجاني مثال زدني قطعات تكنيكي و سنگيني را از موتسارت، شيماروزا و اشتراوس اجرا كرد.

از ويژگي هاي اين برنامه مي توان به تنوع در اجراي برنامه ها، ريتم ها، رهبران مختلف و گروه هاي سني متفاوت اشاره كرد. شايان ذكر است كه تمامي اين گروه ها تحت نظر ناصر نظر كار مي كنند.

پيش از اين قرار بود كه جشنواره سراسري موسيقي كودك با دبيري نظر برپا شود؛ كه به دلايلي نامشخص لغو شد.