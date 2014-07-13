معرفی 3 تکنولوژی برتر هفته/ از صفحه نمایش منعطف تا گوشی جدید سونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلب زیر می توانید تکنولوژی های برتر هفته را مشاهده کنید:

* LG و ساخت صفحه نمایش 18 اینچی منعطف

شرکت ال.جی که پیش از این نیز در تولید صفحه نمایش سابقه طولانی داشت؛ فعالیت جدیدی را در رابطه با طراحی و تولید صفحه نمایش های OLED منعطف گسترش داده است. این صفحه نمایش دارای وضوح تصویر نسبتا پایین و برابر با 1200* 810 پیکسل است. شرکت ال.جی مدعی است که این پنل را می توان تا اندازه 50 اینچ نیز بزرگ کرد. بنا به تصاویر منتشر شده، این صفحه نمایش را می توان همانند لوله و همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود، جمع کرده بدون اینکه خاصیت خود را از دست بدهد.



* ممنوعیت حمل تلفن همراه در هواپیما



مقامات انگلیسی با توجه به گزارشات متعدد مبنی بر عملیات تروریستی در هواپیماها، قانون جدیدی را مبنی بر خاموش کردن انواع تلفن همراه، تبلت، اسمارت فون و غیره در طول سفر را صادر کرده اند.







* سنسوری که برای نابینایان می خواند



محققان دانشگاه ام.آی.تی ابزار خاصی را طراحی کرده اند که افراد نابینا با نصب آن روی انگشت به سادگی می توانند کتاب بخوانند. این ابزار با نام FingerReader

با اسکن سه بعدی کلمات روی کاغذ قادر به خواندن کتاب چاپی برای نابینایان است.







* تلفن هوشمند Sony Xperia C3



این تلفن هوشمند ترکیبی از بهترین های سونی با فناوری های تصویر برداری است. این گوشی با دوربین جلویی 5 مگاپیکسل، صفحه نمایش 5 اینچی، رزولوشن

540*960، حافظه داخلی 4096 مگابایت و وزن 153 گرم، یکی از بهترین های کمپانی سونی لقب گرفته است.



