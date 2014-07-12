به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مرادی ظهر شنبه در مرز مهران اظهار داشت: فعالیتهای تجاری و بازرگانی پیله ورها در مرز مهران که در سال گذشته به دلیل اعمال محدودیت ها متوقف شده بود مجددا آغاز شده است.

وی ادامه داد: 12 هزار نفر در شهرستان مهران کارت پیله وری دارند.

این مسئول بیان داشت: یک میلیون و 600 هزار تن کالا به ارزش 416 میلیون دلار پارسال از مرز مهران به خارج از کشور صادر شده و 272 فقره ثبت سفارش به ارزش 205 میلیون دلار نیز در این مدت انجام شده است.

وی با بیان اینکه هشت تعاونی مرزنشینی تاکنون در مرز مهران راه اندازی شده است، گفت: 160 هزار نفر در قالب این هشت تعاونی مرزنشینی ساماندهی شده و به تجارت مرزی اشتغال دارند.



مرادی یادآور شد: افزون بر چهار هزار کارت بازرگانی نیز در مرز بین المللی مهران صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.