عمروموسي : سخنان احمدي نژاد اطمينان بخش بود / جهان عرب بايد رابطه خوبي با ايران برقرار كند

به گزارش خبرگزاري مهر، عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب در گفتگو با روزنامه الحيات با تاكيد بر اين مطلب كه بايد جهان عرب بهترين روابط را با ايران برقرار كند، گفت : ايران هم بايد بهترين روابط را با جهان عرب برقرار كند.

عمروموسي درپاسخ به اين سوال كه آيا اطمينان داريد كه اهداف ايران درعراق اهدافي خوب و صلح جويانه است يا اينكه شما هم مانند بعضي ازكشورهاي خليج فارس معتقديد تهران در امورداخلي عراق دخالت دارد؟ گفت : اولا دخالت درامورعراق يا به فساد كشاندن روابط عراقي -عراقي(داخلي) ازسوي هر يك از همسايگان عراق كاري نادرست است. آينده عراق نبايد دربازي هاي طوايفي ، مذهبي ، عرقي و نژادي از بين برود.

وي درادامه اين سخنان تاكيد كرد من نمي خواهم ايران رامتهم كنم بلكه برعكس ما بايد بهترين روابط را با ايران برقراركنيم و در مقابل ايران هم با جهان عرب روابط حسنه داشته باشد.



عمرو موسي تاكيد كرد كه نبايد بار ديگر مسائل فارس و عرب يا شيعه وسني را مطرح كنيم زيرا طرح اين موضوعات غلط زيان آور و داراي پيامد بد است.



" اگر بنا باشد بارديگر به آهنگ هاي فارس و عرب يا شيعه و سني برگرديم يك نسخه مضر و زيان آور بدي است كه هر كس با آن بازي كند را مي سوزاند."

دبيركل اتحاديه عرب درپاسخ به اين سوال كه محورگفتگوهايش با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران چه بوده است؟ اظهارداشت: سخنانش مطمئن بود . من به اوگفتم ما در شرائطي نيستيم كه بتوانيم مسائل طائفه اي يا تحريكات نژادي قومي را تحمل كنيم و احمدي نژاد هم اين سخنان مرا تاييد كرد.

عمروموسي درخصوص اين سوال كه آيا سخنان رئيس جمهوري ايران به شما اطمينان مي دهد كه عراق تجزيه نخواهد شد، گفت : بله در سخنان وي كاملا واضح و روشن بود كه وي با تقسيم عراق مخالف است و دولت ايران دراين جهت عمل نكرده است.

دبيركل اتحاديه عرب درباره اين سوال كه آيا از احتمال وقوع درگيري نظامي بر سر موضوع هسته اي ايران نگران نيست؟ گفت :بايد به ايران فرصت دستيابي به راه حلي كه براي طرفين مناسب باشد، داده شود اما رفتن موضوع به شوراي امنيت منجر به شكاف در صحنه بين المللي مي شود ما خواهان اجماع بر سر اين موضوع كه بايد خاورميانه يك منطقه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي باشد، هستيم.

شايان ذكراست، درحاشيه برگزاري شصتمين نشست سران جهان در مجمع عمومي شوراي امنيت محمود احمدي نژاد با نمايندگان كشورهاي شركت كننده دراين نشست ديدار كرد، از جمله اين ديدارها ، ديدار با عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب بود.