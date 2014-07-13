استانداری بوشهر برای پیش پرداخت مسکن به زنان سرپرست خانوار کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه با گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی(ع) و با حضور در منزل خانواده ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در بوشهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه یکی از نیازهای مهم خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و به ویژه زنان سرپرست خانوار مسکن است، با اولویت بندی و حمایت از آنان در پیش پرداخت مسکن به این قشر مستمند کمک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در صورت اینکه دولت روند خانه سازی را مشابه مسکن مهر و اجتماعی از سر بگیرد، تا آنجایی که در توان دولت باشد از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد حمایت می کند.

استاندار بوشهر افزود: فرزندان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد باید با وجود تمام سختی های موجود به تحصیلات خود ادامه دهند تا بتوانند آینده کم دغدغه ای برای خود و خانواده فراهم سازند.

دستور استاندار بوشهر برای عمل جراحی فرزند تحت پوشش کمیته امداد

سالاری خاطرنشان کرد: نقش کمیته امداد در دستگیری از خانواده های مستمند و تلاش در راستای خوداتکایی و استقلال گروه های هدف بی بدیل است.

وی بیان کرد: در کنار رسیدگی به مناطق محروم استان، تلاش برای رفع مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در دستور برنامه های کاری ما خواهد بود.

استاندار بوشهر با حضور در منزل یکی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد دستور رسیدگی و درمان فرزند این خانواده که نیازمند عمل جراحی دست داشت را داد و افزود: همچنین طی حواله ای دستور خرید یخچال فریزر برای این خانواده نیازمند را صادر کرد تا میزان اندکی از نیازمندی های این خانواده برطرف شود.