استقبال مسئولین استان بوشهر از طرح مفتاح الجنه کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در دیدار از خانه یکی از ایتام استان بوشهر با تبریک میلاد امام حسن مجتی(ع)، اظهار داشت: طرح مفتاح الجنه با محوریت کمک مسئولین به نیازمندان بعد از بازدید میدانی از خانه این افراد صورت می گیرد که از ابتدای اجرای این طرح شاهد کمک های خوبی بوده ایم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر 2میلیارد 241 میلیون ریال در راستای اجرای این طرح جمع آوری شده است، افزود: مسئولین می توانند الگوی مناسبی در فرهنگ سازی خصایص نیکو باشند و پیشروی آنها در کارهای خداپسندانه موجب نهادینه سازی این حرکات در سطح جامعه می شود.

سه هزار یتیم در استان بوشهر تحت پوشش 8 هزار 500 حامی هستند

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه هزار یتیم زیر 18 سال توسط 8500 حامی در استان حمایت می شوند و درآمد سال گذشته طرح اکرام بالغ بر 39 میلیارد ریال بوده است.

محبی بیان کرد: در ماه رمضان سال گذشته 700 حامی جدید برای حمایت از 850 یتیم به این طرح اضافه شدند که مجموع کمک های طرح اکرام در این ماه 810 میلیون تومان بوده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر 32 هزار خانوار معادل 71 هزار نفر به طور ثابت تحت حمایت کمیته امداد این استان است که 60 درصد از این خانوار زنان سرپرست خانوار هستند.