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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

رييس اتحاديه چايكاران در گفت وگو با "مهر":

مسوولان تاكنون هيچ پاسخي به درخواستهاي چايكاران نداده اند

رييس اتحاديه چايكاران گفت: علي رغم ارسال درخواستهاي متعدد براي ديدار و ارائه مشكلات صنعت چاي با رييس جمهوري و وزير جهاد كشاورزي تا كنون هيچ پاسخي نگرفته ا يم .

ايرج هوسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از عدم پاسخ  مسوولان به درخواستهاي ارسالي از سوي اتحاديه ها و تشكلهاي چايكاران افزود: متاسفانه  علي رغم ارسال چندين نامه در قالب گزارشي مفصل از صنعت چاي از سال 70 تا 84 و شمردن نقاط قوت و ضعف  و درخواست ملاقات با رييس جمهوري و وزير جهاد كشاورزي تا كنون هيچ  پاسخي  داده نشده است .

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه چايكاران با توجه به مردمي بودن دولت جديد اميد  دارند كه  مسوولان در دولت جديد بتوانند  تا حدودي  بحران موجود در صنعت چاي را حل كنند .

هوسمي  با اشاره به ناراضي بودن چايكاران از روند عملكرد خريد چاي  گفت: تا كنون  بابت  101 هزار تن برگ سبز چاي  خريداري شده از كشاورزان   مبلغ 17 ميليارد تومان، آن هم  هر دو ماه يكبار به كشاورزان پرداخت شده و اين در حالي است كه مبلغ فوق  بايد هر 15 روز يكبار به كشاورز پرداخت مي شد .

 

کد مطلب 233033

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