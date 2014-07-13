درخواست سازمان بورس از مجلس: سهام عدالت وارد بورس شود

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه غیر علنی امروز نمایندگان با رئیس سازمان بورس گفت: در این جلسه گزارشی از شرایط فعلی بورس و هفت میلیون سهامدار این سازمان و همچنین روند رو به رشدی که در بورس در حال شکل گیری است ارائه شد.

وی افزود: رئیس سازمان بورس از تلاش حوزه های مختلف برای ایجاد اطمینان در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد باید راهکاری فراهم شود که شرایط خرید سهام را برای مردم راحت تر کند.

جلیلی افزود: رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد که شرایط واگذاری سهام عدالت در بازار بورس فراهم شود و با مصوبه مجلس شرایطی را که باعث کاهش شاخص بورس شده است ؛ از جمله وضعیت هولدینگ ها و برخی بانک ها؛ حل شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی لازم را برای همکاری با سازمان بورس جهت سرمایه گذاری مردم و کمک به بازار دارد.