اتمام پروژه های همدان زمان بندی شود/ آزادراه ساوه - همدان شهریور ماه تکمیل می شود

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ساخت و تکمیل آزاد راه همدان - ساوه با بیان اینکه زمانی که بحث آزاد راه مطرح شد برنامه ها با مجلس نهم مطرح و نزدیک به 100 کیلومتر از آزاد راه باقی مانده بود، ابراز داشت: تمام توان خود را در این زمینه بکار گرفتیم و به مسکن و شهرسازی برای تکمیل آن فشار آوردیم.

وی با بیان اینکه وزیر قبلی برای سفر به همدان قولهای مساعد داد و زمانی که برای پیگیری این طرح به استان همدان سفر کرد از او درخواست انجام کار در در شیفت کاری عنوان شد، گفت: چندین دستگاه ماشین آلات برای اجرای این طرح به کار گرفته شد اما باید بودجه خوبی تخصیص داده و زمان بندی مطرح می شد تا طبق زمان بندی کار پیش برود.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب های این است که پروژه آغاز می شود اما دیگر کسی نمی گوید چه زمانی آغاز و چه زمانی به پایان می رسد، ادامه داد: زمان بندی در استان همدان روال نبود اما نزدیک 70 کیلومتر از آزاد راه همدان ساوه آماده شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 27 کیلومتر از آزاد راه همدان ساوه باقی مانده است، عنوان کرد: این 27 کیلومتری تا پایان شهریور به اتمام می رسد.

خجسته با بیان اینکه هفته گذشته یکی از معاونان وزیر برای بازدید از این پروژه به همدان سفر کرد، گفت: آزاد راهی که عملیات اجرایی آن متوقف شده بود با 50 دستگاه ماشین آلات کار خود را آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته سه نفر از معاونان وزیر برای پیگیری وضعیت آزاد راه، بزرگ راه و کنار گذر غربی و فرودگاه به همدان آمدند چراکه این پروژه ها به پیگیری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در زمانی که پول داشتیم پیگیری های لازم در استان همدان انجام نشد، بیان کرد : استان همدان از دلار هفت تومان، 70 و 700 تومان اصلا بهره مند نشد و این امر جای تاسف دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آزاد راه ساوه - همدان تا پایان شهریور ماه امسال به پایان خواهد رسید.