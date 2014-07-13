صباغ رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان وزیر نیرو با صدور حکمی سید علی اکبر صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان را برای یکسال به عنوان "رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان سمنان" منصوب کرد.

وزیر نیرو در این حکم که در راستای دستورالعمل"ارتقاء هماهنگی بین مدیران استانی وزارت نیرو" صادر شده، بر هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکت ها برای ارتقای آموزش ، تحقیقات و فن آوری در سطح شرکتهای استان تاکید کرده است.

چیت چیان همچنین در این حکم خطاب به صباغ، تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان سمنان به عنوان بخشی از وظایف وی، شامل شرکت های آب و برق منطقه ای، توزیع نیروی برق و آبفای شهری و روستایی استان سمنان را مورد تاکید قرار داده است.

گفتنی است از سال 1386به ترتیب مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای، آبفای شهری، برق منطقه ای و مهندس اتابک جعفری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان سمنان مشغول به خدمت بوده اند.