بروجردي: هيچ دليلي براي ادامه روابط عادي با انگليس وجود ندارد// اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود ديگر دليلي براي ادامه بازرسي ها و اجراي پروتكل الحاقي وجود نخواهد داشت

علاءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اقداماتي چون اخراج سفير انگليس از ايران و فراخواندن سفير كشورمان از لندن را قابل بررسي و از وظايف دولت دانست .

وي در خصوص روند تصويب قطعنامه در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، به عدم توفيق آمريكا و سه كشور اروپايي در ايجاد اجماع براي دستيابي به اهدافشان اشاره كرد، گفت : اين سه كشور كج راهه اي را انتخاب كرده اند و راه تندروي را خارج از منطق بين المللي و مقررات آژانس در پيش گرفتند.



بروجردي افزود : اين موضع كاملا نقطه مقابل عملكرد جمهوري اسلامي ايران است كه با اجراي پروتكل الحاقي پيش از تصويب آن در مجلس، ارائه گزارش كامل 1030 صفحه اي از فعاليت هاي هسته اي منجر به اذعان مدير كل آژانس بر عدم انحراف ايران از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي شد.

سه كشور اروپايي در يك اقدام شتابزده ، احساسي و خارج از محدوده مقررات چنين قطعنامه اي را تدارك ديده اند

وي در اين راستا به گزارش البرادعي در نوامبر 2004 و گزارش اخير وي دال بر اثبات خارجي بودن منشا آلودگي هاي اورانيومي اشاره كرد .



رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد : سه كشور اروپايي فكر مي كردند مي توانند سرنوشت هسته اي دنيا را خودشان رقم بزنند اما بعد از اينكه جمهوري اسلامي ايران اين تصور را با اقدامات عملي خود باطل و با تاكيد بر مواضع قانوني خود، اعلام كرد كه مسووليت اين كار با آژانس بين المللي انرژي اتمي است و ايران در چارچوب آژانس حركت مي كند، احساس مي كنند كه ضربه اي شديد خورده اند.



وي افزود : بر اين اساس ، سه كشور اروپايي در يك اقدام شتابزده ، احساسي و خارج از محدوده مقررات چنين قطعنامه اي را تدارك ديده اند.



بروجرودي با اشاره به اينكه سردمدار چنين اقدامي انگليس است، تاكيد كرد: طبيعتا اين كشور بايد پاسخگوي تبعات منفي اين تند روي خود در عرصه روابط دوجانبه و فعاليت هاي هسته اي صلح آميز در سطح جهان باشد .



رييس كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اهميت مخالفت كشور هاي بزرگي چون روسيه ، چين و هند با اين روند گفت : اين نكته در واقع اعلام شكست استراتژي تندروي است .

اگر پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت برود دليلي براي ادامه بازرسي ها و اجراي پروتكل الحاقي همچنين براي ادامه تعليق داوطلبانه وجود نخواهد داشت

بروجردي كه در كميته هسته اي شوراي عالي امنيت ملي نيز عضويت دارد، در بخش ديگري از اين گفت وگو به واكنش اين شورا و مجلس شوراي اسلامي به تصميمات شوراي حكام اشاره كرد و اظهار داشت : اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ديگر هيچ دليلي براي آنكه روند عادي سياست هاي خود را پيگيريم، وجود نخواهد داشت .وي با اشاره به آمادگي ايران براي مذاكره با جهان براي يافتن راه حل هاي جلب اعتماد جهاني در خصوص فعاليت هاي هسته اي خود گفت : اگر پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت برود دليلي براي ادامه بازرسي ها و اجراي پروتكل الحاقي همچنين براي ادامه تعليق داوطلبانه وجود نخواهد داشت.بروجردي در خصوص واكنش ايران به قطعنامه فعلي ثبت شده در آژانس نيز تاكيد كرد: شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر گونه درخواست و اقدام غيرقانوني واكنش نشان خواهد داد .رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان از بررسي شرايط بين المللي و هسته اي كشور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزهاي آينده خبر داد و اعلام كرد: منوچهر متكي وزير امور خارجه روز سه شنبه براي تشريح آخرين اخبار به اين كميسيون خواهد آمد.