اعلام آخرین جزییات بیمه کارگران ساختمانی/ پرداخت اقساطی بیمه کارگران

محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت لایحه جدید بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اشاره کرد و افزود: این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و به زودی در کمیسیون مربوطه مورد تصویب نهایی قرار می گیرد.

وی گفت: هفته پیش قرار شد تصمیم گیری نهایی در مورد لایحه جدید کارگران ساختمانی انجام شود اما به دلیل بروز ایراداتی در آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد تا با رفع ایرادات و بررسی های لازم به کمیسیون برای تصویب نهایی بازگردانده شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این لایحه بیمه کارگران ساختمانی تقسیط می شود تاکید کرد: البته ما جلوتر از مصوبه مجلس این کار را آغاز کرده و در حال حاضر بخشنامه را به واحدهای مربوطه ارسال کرده ایم تا چنانچه متقاضی استفاده از این بیمه وجود داشته باشد بتواند حق بیمه خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.

معافیت 80 درصدی کارگران ساختمانی مناطق محروم از پرداخت بیمه

وی در مورد بیمه کارگران ساختمانی در مناطق محروم و روستایی نیز گفت: در گذشته این افراد 50 درصد حق بیمه خود را پرداخت می کردند اما هیأت عمومی دیوان مصوبه موجود را باطل کرد به طوری که باید این افراد صد در صد حق بیمه را پرداخت کنند اما ما تلاش می کنیم مناطق محروم روستایی سیل زده و زلزله زده را حتی تا 80 درصد معاف نماییم چون این افراد شرایطشان به گونه ای است که بتوانند تمامی حق بیمه خود را پرداخت کنند.

به گفته زدا پس از اینکه کمیسیون نظر نهایی خود را در مورد این لایحه اعلام کند برای تصمیم نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه برداشتن سقف پوشش 800 هزار نفر در لایحه جدید کارگران ساختمانی از دیگر مزیت های آن است تاکید کرد: در حال حاضر 800 هزار نفر موظفی خود را تحت پوشش قرار داده ایم و چنانچه منابع مالی ما تامین شود تا 200 هزار نفر دیگر را نیز تحت پوشش می دهیم که البته بستگی به عملکرد شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی دارد.

پوشش بیمه ای 200 هزار کارگر ساختمانی جدید در نیمه دوم سال

وی اظهار داشت: قطعا افرادی که برای صدور پروانه ساختمانی مراجعه می کنند باید به سازمان ما معرفی شوند در این صورت می توانیم با داشتن درآمد کافی برای تحت پوشش شدن 200 هزار نفر جدید اقدام کنیم.

وی از تشکیل کارگروهی برای بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: در این کارگروه نماینده انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرداران وزارت کشور انبوه سازان و همچنین تامین اجتماعی حضور دارد و این افراد به طور مرتب جلسه تشکیل داده و بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده به گونه ای که بیمه این افراد به بهترین شکل انجام شود.

وی گفت: آخرین اقدام ما این بود که برای بیمه کارگران ساختمانی به تمام واحدها اعلام کردیم به محض اینکه فردی از پوشش این بیمه خارج شد بلافاصله با کمک انجمن صنفی یک نفر دیگر را جایگزین کند و در هر شرایط سقف پوشش 800 هزار نفری را حفظ کرده باشد.

عدم همکاری شهرداران برخی استانها در پرداخت منابع حاصل از پروانه ساخت

وی گفت: در 6 ماهه اول درآمدهای خود را بررسی و چنانچه ببینیم منابع درآمدیمان اجازه می دهد افراد جدیدی تحت پوشش قرار گیرد در این صورت در 6ماهه دوم 200 هزار نفر دیگر را پوشش خواهیم داد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر منابع حاصل از پروانه ساخت شهرداری برای کارگران ساختمانی استفاده می شود یا خیر گفت: در حال حاضر از این منابع استفاده می شود اما بستگی به تعداد پروانه هایی که صادر می شود دارد و در حال حاضر آمارهای موجود نشان می دهد که همکاری خوبی از سوی شهرداری برخی از استان ها انجام نمی شود و ما در حال بررسی این موضوع هستیم و به طور قاطع به این نتیجه رسیده ایم که برخی از استان ها افرادی که برای پروانه ساخت مراجعه می کنند را به ما معرفی نمی کنند و براساس مکاتباتی که با آنها انجام شده تبعات قانونی و قضایی این کوتاهی را به مسئولان محلی آن استان اعلام کرده که امیدواریم همکاری های لازم انجام شود.

1.2 میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت

وی در مورد تعداد کارگرانی که کارت مهارت دارند نیز تاکید کرد: سازمان فنی و حرفه ای آمارهای متفاوتی ارائه می دهد اما در مجموع در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار کارت مهارت برای کارگران ساختمانی صادر کردند اما همه می دانیم که بسیاری از افرادی که کارت مهارت دارند قطعا کارگر ساختمانی نیستند.

زدا از تشکیل تیمهای بازرسی برای فعالیت کارگران ساختمانی که کارت مهارت دارند و تحت پوشش بیمه قرار گرفتند خبر داد و افزود: در حال حاضر تیمهای بازرسی را در واحدهایمان تشکیل داده و با کمک انجمن صنفی کارگران ساختمانی آنها را رصد کرده و چنانچه متوجه شویم افرادی که از این مزیت استفاده می کنند کارگر ساختمانی نیستند بلافاصله با فردی که شاغل و کارگر ساختمانی است جابه جا می کنیم.

وی گفت: کارگران متخلف جریمه نمی شوند اما از آنها درخواست می کنیم که افرادی که واقعا کارگر ساختمانی هستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا حق و حقوق بقیه ضایع نشود.