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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

رکنی در گفتگو با مهر تأکید کرد:

نظارت ویژه بر رعایت استانداردها در خروجی سیستم پساب شهری قم

نظارت ویژه بر رعایت استانداردها در خروجی سیستم پساب شهری قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر نظارت ویژه بر رعایت استانداردها در خروجی سیستم پساب شهری در این استان تأکید کرد.

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 19 درصد از فاضلاب‌های شهر قم تصفیه شده و به مصرف آبیاری در حوزه کشاورزی می‌رسد و حتما باید استانداردها برای آبیاری اراضی کشاورزی رعایت شود تا سلامتی مردم تضمین شود.

وی ادامه داد: در محیط زیست، آب فاضلاب خروجی برای آبیاری اراضی کشاورزی نمونه برداری می‌شود تا با استانداردها مطابقت داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: در استان قم تصفیه فاضلاب‌های شهری امری ضروری است تا برای گسترش باغات و فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: در صورت رعایت استانداردها استفاده از فاضلاب در آبیاری فضای سبز ضروری است اما باید مراقب سلامت مردم نیز بود.

وی در خصوص پدیده بیابان زایی افزود: باید در بیابان‌های اطراف استان قم گیاهان سازگار با نقاط بیابانی کاشته شود که نیازمند تامین اعتبار است، همچنین باید از چرای بی رویه دام‌ها در این نقاط جلوگیری شود.

 

کد مطلب 2330411

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