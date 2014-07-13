نظارت ویژه بر رعایت استانداردها در خروجی سیستم پساب شهری قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 19 درصد از فاضلابهای شهر قم تصفیه شده و به مصرف آبیاری در حوزه کشاورزی میرسد و حتما باید استانداردها برای آبیاری اراضی کشاورزی رعایت شود تا سلامتی مردم تضمین شود.
وی ادامه داد: در محیط زیست، آب فاضلاب خروجی برای آبیاری اراضی کشاورزی نمونه برداری میشود تا با استانداردها مطابقت داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: در استان قم تصفیه فاضلابهای شهری امری ضروری است تا برای گسترش باغات و فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در صورت رعایت استانداردها استفاده از فاضلاب در آبیاری فضای سبز ضروری است اما باید مراقب سلامت مردم نیز بود.
وی در خصوص پدیده بیابان زایی افزود: باید در بیابانهای اطراف استان قم گیاهان سازگار با نقاط بیابانی کاشته شود که نیازمند تامین اعتبار است، همچنین باید از چرای بی رویه دامها در این نقاط جلوگیری شود.
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