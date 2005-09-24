دستورالعمل بيمه حوادث دانش آموزي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازوزارت آموزش و پرورش ، مشمولين به شرط پرداخت حق بيمه ، درقبال فوت ، نقص عضو وازكارافتادگي جزئي وكلي دراثرحوادث وهمچنين هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث بيمه مي شوند.

حق بيمه سالانه حوادث هريك ازبيمه شدگان درسال تحصيلي 85-84 مبلغ هفت هزارريال مي باشد . فرزندان دانش آموزخانواده هاي معظم شهداء جانبازان ، مفقودين ، آزادگان وهمچنين دانش آموزان تحت پوشش كميته ي امداد حضرت امام خميني (ره ) ازپرداخت حق بيمه معاف هستند .

دراين دستورالعمل تاكيد شده است : بيمه گرمتعهد است بابت فوت ناشي ازحوادث مبلغ 10ميليون ريال ، نقص عضو وازكارافتادگي 15ميليون ريال وبابت هزينه هاي پزشكي ومعالجات سرپايي مبلغ يك ميليون وهشتصد هزارريال غرامت بپردازد . حوادث سوختگي وعمل جراحي مرتبط با همان حادثه وهمچنين مسموميت ها تحت پوشش اين قرارداد هستند .

شايان ذكراست هزينه هاي پزشكي واعمال جراحي مورد تعهد بيمه گربرابربا تعرفه ي دولتي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي محاسبه وپرداخت خواهد شد.

روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش تصريح كرده است ، براساس اين دستورالعمل ودربرقراري بيمه مسووليت مدني كليه كاركنان وسايرعوامل آموزش وپرورش ، مديران ، مربيان ، هنرآموزان شاخه كاردانش ودست اندركاران برگزاري اردوهاي يك روزه وچند روزه درون استاني وبرون استاني درقبال خسارت بدني شامل فوت ، نقص عضو وهزينه هاي درماني ناشي از حوادث هريك ازدانش آموزان درداخل وخارج ازمدرسه ( به نحوي كه مسووليت دانش آموزدرآن مكان به عهده آموزش وپرورش باشد ) بيمه مي شوند .

تعهدات بيمه گردراين بيمه تا حد ديه كامل برمبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه سال وقوع حادثه تعيين مي شود .