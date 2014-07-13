شبکه قرآن و معارف سيما از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گروسي مدير شبکه قرآن و معارف در آستانه پانزدهمين سالگرد راه اندازي شبکه قرآن و معارف سيما پیامی صادر کرده که اکنون از نظر شما می گذرد.

کتابهاي آسماني، کتاب هدايت انسان اند و قرآن کريم کاملترين آنها و عاليترين دستور براي رسيدن به قله سعادت است . قرآن نور و کتاب روشن است، نوري که انسان را از تاريکي ها به سوي روشنايي و راههاي سلامت جسم و روح رهنمون مي سازد.

"يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الي النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم"(سوره مبارکه مائده، آيه 16)

قرآن ناطق علي(عليه السلام) نيز مي فرمايد: آگاه باشيد که قرآن يگانه خيرخواهي است که تقلب و خيانت نمي کند و هدايتگري است که گمراه نمي سازد و سخنگويي است که دروغ نمي گويد، هيچ کس با قرآن همنشين نشد مگر اينکه از کنار قرآن با افزايش يا کاستي برخاست، افزايشي در هدايت و کاهشي از کوري و ضلالت.(نهج البلاغه، خطبه 176) و در اين ميان مکتب حق مدار تشيع در سايه سار هدايت مفسران حقيقي قرآن کريم توانسته است از چشمه جوشان معارف قرآن بهره کاملي و جامعي را برده و راه هموار هدايت را تا سر منزل مقصود بپيمايد.

بي ترديد در عصر رسانه ها و دوران پرتلاطم تکنولوژي، ظهور شبکه اي دين مدار و برپايه ارزشهاي اسلامي و شکل گرفته بر اساس معارف قرآن کريم و اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) با نام «شبکه قرآن و معارف سيما» مي تواند به عنوان يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي محسوب شود.

اکنون در سالروز ولادت پرخير و برکت سبط النبي حضرت امام حسن مجتبي(عليه السلام) «شبکه قرآن و معارف سيما» در آستانه پانزدهمين سالگرد تاسيس خود قرار گرفته و شاهد بالندگي و بلوغ چشمگير خويش است.

راهي که طي شده است حاصل و ثمره تلاشها و زحمات خالصانه کساني است که شايد نامي هم از آنها در خاطر مخاطبان ارجمند اين شبکه باقي نمانده باشــــد اما کاتبان خيرات و برکات قطعا اين زحمات را بي اجر و پاداش نخواهند دانست و همين انگيزه اي مضاعف براي خدمت در ساحت قرآن کريم و اهل بيت عليهم السلام است.

بر پايه آخرين ارزيابيها و نظرسنجيها هم اکنون «شبکه قرآن و معارف سيما» با اقبال قابل توجه مخاطبين رسانه ملي مواجه بوده که اين نشان از دغدغه هاي ديني شايسته در نهاد پاک مخاطبان ارزشمند اين شبکه تلويزيوني است. رضايتمندي حدود 90 درصد بينندگان برنامه هاي اين شبکه هم حاکي از هدفمند بودن برنامه ريزي هاي انجام شده در حوزه هاي مختلف برنامه سازي است.

ورود به قالبهاي جذاب بصري، بهره گيري از آخرين تکنيکهاي برنامه سازي ديني، حضور کارشناسان طراز رسانه اي در برنامه ها، توجه جدي به ذائقه رسانه اي بينندگان، انعطاف پذيري در برابر نظرات سازنده مخاطبان، توليد برنامه براساس نياز مخاطب، ورود مقتدرانه به حوزه پاسخگويي به شبهات ديني، حضور جوانان نوجوانان به عنوان مخاطب هدف در برنامه ها، اجراي برنامه هاي موج آفرين در سطح جامعه، خانواده محوري در برنامه ها در کنار دهها مورد ديگر از جمله عوامل موثر در جذب بيننده در سالهاي اخير بوده است . تا آنجا که ميزان بيننده شبکه قرآن و معارف سيما در نظرسنجي خردادماه 93 در مقايسه با گزارش جمع بندي فصلي سال گذشته بين 18 تا 23 درصد رشد داشته است.

بر اساس نظرسنجيها و نيازسنجيهاي اخير ورود به حوزه توليد فيلم و سريالهاي ديني، مستندهاي تاريخي و اجتماعي، جدي ترين خواسته مخاطبان اين شبکه است که انشاءالله با انجام اين امر مهم بزودي «شبکه قرآن و معارف سيما» را به يکي از موثرترين و پرمخاطب ترين شبکه ها تبديل خواهيم کرد.

در پايان ضمن سپاسگزاري بيکران از درگاه خداوند متعال به خاطر توفيق خدمت به ساحت قرآن کريم و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) مراتب تشکر و قدرداني خود را از همه مخاطبان گرانقدر شبکه خصوصا متدينين جامعه که ارزشمندترين مخاطبان رسانه ملي ميباشند اعلام مي دارم و صد البته از همراهي قابل تقدير مراجع عظام تقليد، علما، جامعه قرآني کشور و از تلاش جهادی همه همکاران ارجمندم تقدير و سپاسگزاري مي کنم.