انتقاد هاشمی رفسنجانی از سرنوشت نامعلوم تامین اجتماعی در دولت قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کارکنان، اعضای هیئت مدیره و مدیران سازمان تامین اجتماعی در سومین روز از هفته تامین اجتماعی که به نام "تامین اجتماعی و سیاستهای کلی نظام سلامت" نام گذاری شده است با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) اظهار داشت: از خداوند می خواهم توفیق خودسازی و بهره مندی از ماه مبارک رمضان که در آن سفره بی پایان الهی اش در اختیار بشر گذاشته شده است به همگان اعطا کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تأمین اجتماعی را از جمله مهمترین خدمتگزار به طیف وسیعی از اقشار نیازمند کشور نام برد و افزود: از جمله کارهای بزرگ و قابل توجه جمهوری اسلامی ایران تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای دوران سخت بازنشستگی، بی سرپرستی، درمان و بیکاری است که نیروی کار، کارفرما ودولت در منابع مالی آن سهیم هستند.

وی به آسیبهای وارده بر پیکر سازمان تأمین اجتماعی در دولتی که با شعار عدالت برسر کار آمد، اشاره و تصریح کرد: اگر به همین ترتیب ادامه پیدا می کرد، معلوم نبود دچار چه سرنوشتی می شد و چطور باید احیا می شد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند فعالیتها در سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: اجرایی شدن فرآیند کارها منجر به بالا رفتن سرعت عمل گردید که نه تنها کارگشا بود بلکه موجبات راحتی و آسایش ارباب رجوع و مخاطبان این سازمان را فراهم کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه انسانها باید از زمان تولد تا آخر عمر خیالشان از تأمین ضرورتهای زندگی همچون تغذیه، تحصیل، بهداشت و درمان و شغل آسوده باشد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی وظیفه بزرگی در زمینه خدمت رسانی به مردم و تأمین مواردی که اشاره شد را برعهده گرفته است که امیدوارم همواره موفق باشد و لازم است برای این هدف و تأمین بیمه عمومی دولت و مجلس اقدام کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان حوادث تلخ و اندوه بار غزه گفت: اتفاقات اخیر نوار غزه تابلوی از بدترین خشونت ها و ظلم های صهیونیست هاست که لکه ننگ جدیدی در پرونده قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل از خود برجای گذاشته است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به بمباران نقاط مختلف غزه توسط اسرائیل، تکرار حادثه خونین بار اخیر غزه در ماه مبارک رمضان و سکوت مجامع بین المللی را تأسف بار خواند و افزود: اسرائیل هراز چندگاهی با حمایت و کمک جریان تروریستی، سازمان ملل و آمریکا کما فی السابق مردم فلسطین را از وطن و سرزمین خود بیرون و آنها را آواره کشورهای همسایه، می کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین طی سخنانی به جنایات گروه تکفیری در عراق اشاره کرد و گفت: اینها به خیال خودشان می خواهند اسلام ناب و خلافت جهانی اسلام را تأسیس کنند، اما در واقع به دنبال از بین بردن آبروی اسلام هستند، چرا که جهان رفتارهای آنان را به اسلام نسبت می دهند و در این میان رسانه های معاند خارجی از کردار و گفتار آنان در راستای اهداف خود سوء استفاده می کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تفرقه را عامل اصلی پیشروی گروهک تروریستی در عراق خواند و افزود: همان طور که آیت الله العظمی سیستانی تأکید می کنند، همدلی و اتحاد دولت و مردم عراق در این زمینه راه گشا و زمینه ساز شکست و خروج نیروهای داعش و جدائی طلبان از عراق است.

وی با تأکید بر اینکه بین حادثه غزه و فعالیت گروهک تروریستی داعش در عراق رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد، خاطر نشان کرد: در هر دو مورد نقش صهیونیست ها بسیار برجسته و پررنگ است و باید مواظب این گونه رفتارها که تهدیدی برای جهان اسلام به شمار می روند، باشیم.

هاشمی رفسنجانی تندروی و افراط را پایه اصلی تروریست ها برشمرد و گفت: وجود ژن های افراطی، عقده ها، اشتباهات و خیالات در نیروهای افراطی مانع بزرگی برای استقلال و قیام ملتهاست.

وی ادامه داد: تروریسم یک ضلع مثلث از سلطه گری خارجی و استبداد داخلی است که نمی گذارد ملتها آزاد باشند و در تبدیل بهار عربی به خزان عربی نقش بسزایی ایفا می کنند.