راهیابی 15 نمایش مازندران به جشنواره ایده تا بداهه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی صبح یکشنبه در حاشیه نشست مسئولان بخش های مختلف حوزه هنری افزود: 15 نمایش از هنرمندان تئاتر استان مازندران به دبیرخانه پنجمین جشنواره تخصصی بازیگری « از ایده تا بداهه » که به همت حوزه هنری گیلان برگزار می شود ، معرفی شدند.



معصومی در ادامه خاطرنشان کرد ، پنجمین جشنواره تخصصی بازیگری از « ایده تا بداهه » در دو بخش تجربه های جوان و فعالین تئاتر ، با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان ، 24 لغایت 27 شهریور ماه سال جاری در استان گیلان برگزار می شود.



علیرضا پاک بین مسئول واحد هنرهای تجسمی نیز گفت: سید مرتضی جعفری ، هنرمند جوان ساروی و فعال در واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران ، که در سن 13 سالگی موفق به دریافت درجه ممتاز خوشنویسی شود ، با کسب درجه استادی در سن 26 سالگی ، عنوان جوانترین استاد خوشنویسی استان مازندران را از آن خود کرد .



وی گفت: جدیدترین اثر سید مرتضی جعفری کتابت پیام حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان کشور بود که خرداد ماه سال جاری در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در حوزه هنری استان مازندران تولید و رونمایی شد .



مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران بیان داشت: همچنین دومین نشست هنرمندان تجسمی در رشته نقاشی با هدف آشنایی با آثار هنرمندان این رشته و ارتقاء سطح دانش بصری فعالان این عرصه و ایجاد فضای تعامل در بین هنرمندان متعهد و خلاق ، با حضور عموم علاقمندان ، دوشنبه 23 تیرماه ، ساعت 10 صبح در محل سینما کوچک حوزه هنری مازندران برگزار می شود.



پاک بین در ادامه گفت : در این نشست ضمن نمایش آثار میثم رایکا از نقاشان جوان استان ، جلسه پرسش و پاسخی نیز با حضور این هنرمند برگزار خواهد شد .



وی در ادامه گفت : پخش فیلم « سی نمایشگاه در یک نمایش » ، شامل مجموعه آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه های مربوط به هنرمندان ، طی سال 85 در گالری های تهران ، نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

