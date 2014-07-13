سرکرده باند توزیع تریاک پایتخت در اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محمد بخشنده در تشريح این خبر اظهارداشت: ماموران پايگاه نهم پليس مبارزه با موادمخدر تهران از طريق منابع اطلاعاتي مطلع شدند شخصي به هويت "ع" اقدام به حمل و جابه جايي مواد مخدر ترياک به صورت عمده در محور هاي اصفهان و تهران می کنند.

وي با بيان اينکه شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار پليس قرار گرفت، افزود: ماموران با انجام اقدامات ويژه پليسي متوجه شدند که متهم با قاچاقچيان موادمخدر شرق کشور ارتباطات متعددي دارد و قرار است مقادير متنابهي مواد مخدر را با يکدستگاه تريلي به شهرستان نائين انتقال دهد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: پليس مبارزه با موادمخدر تهران پس از اطمينان از صحت خبر با اخذ مجوز قضايي به اصفهان اعزام و ضمن هماهنگي با پليس اين استان، طرح مهار در محورهاي مواصلاتي اصفهان به اجرا در آمد.

بخشنده افزود: ماموران با مشاهده کاميون مورد نظر در جاده ورودي اصفهان به نائين، بلافاصله خودرو مزبور را متوقف و متهم تحت تعقيب را دستگير کردند؛ در بازرسي از خودرو 122 کيلو 600 گرم ترياک که به طرز ماهرانه اي در داخل جعبه زير کفي تريلي جاساز شده بود کشف شد.