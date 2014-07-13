استفاده عشایر ایلام از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی صبح یکشنبه در شهرستان ایوان اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به جامعه عشایری کوچنده ، برای 15 خانوار عشایری در منطقه شره زول ایوان و انجیر ملکشاهی ما طرح سایت انرژی خورشیدی را طراحی و نصب شده است.

وی افزود: توان تولید این سایت 1.5 کیلو وات برای هر خانوار است و کل اعتبارات هزینه شده 120 میلیون تومان در سال 91 بوده است.

این مسئول اضافه کرد: اجرای پروژه‌ها و طرح‌های استفاده از انرژی پاک از دیگر دستورالعمل‌های اجرایی سازمان امور عشایر است که استان ایلام با توجه به داشتن شرایط جوی مناسب یکی از استان‌های عشایری کشور در بحث اجرا و ترویج انرژی‌های پاک است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص و صرف این طرح در مناطق عشایری ایوان و ملکشاهی شده است.

سلیمی بیان دشت: این دستگاه اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه عشایری ایلام تلاش ویژه‌ای آغاز کرده است.