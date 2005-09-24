ابوطالب: پذيرفتن انگليس به عنوان طرف مذاكره از ابتدا اشتباه بود// بايد هرچه زودتر سفير انگليس را به كشور متبوعش بازگردانيم

سعيد ابوطالب در گفت وگو با خبرنگار سياسي"مهر" اظهار داشت: اگر سفارت انگليس همچنان به روند فعلي خود در مورد منافع اقتصادي، سياسي و فرهنگي ما در سطح منطقه اي و بين المللي ادامه دهد و اين منافع را زير پا بگذارد، بهتر است با سابقه استعمار انگليس در منطقه بزرگ خاورميانه هرچه زودتر سفير انگلستان را به كشور متبوعش بازگردانيم.

نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: همواره بدترين افراد به عنوان سفير به ايران فرستاده شده اند و سفارت انگليس در اين سالها همان مسيري را رفته است كه سفارت آمريكا در سالهاي اول انقلاب طي كرده است. به همين جهت بايد سطح روابط با انگليس را در پايين ترين حد ممكن كاهش دهيم، در اين صورت اين انگليس است كه متضرر مي شود.

ابوطالب با اعلام اين مطلب كه روابط ما همواره با انگليس در حد سفير بوده است، خاطرنشان كرد: با اين وجود منافع ما در داخل كشور انگلستان و در كشورهاي همسايه كه منافعي ميان ايران و انگلستان وجود داشته، آسيب ديده است. به عنوان مثال نيروهاي انگليسي در عراق نه تنها توجهي به روابط ديپلماتيك با ايران نداشتند بلكه با نظر نيروهاي اشغالگر انگليسي، ديپلماتها و خبرنگاران ما در عراق مورد تعدي نيروهاي ائتلاف قرار گرفتند.

وي تصريح كرد: متاسفانه در همه اين سالها، ما با مسامحه، اين فعاليت هاي غيرديپلماتيك را ناديده گرفته ايم.

ابوطالب انگلستان را مهره اصلي فشار آمريكا بر ايران در پرونده هسته اي دانست و افزود: در طول 2 سال مذاكره درباره پرونده هسته اي ايران، انگليس به عنوان مهره آمريكا نقش بازي مي كرد و پذيرفتن انگليس به عنوان طرف مذاكره از ابتدا اشتباه بوده است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: كشورهاي مستقل و توانمند ديگري در جامعه جهاني هستند كه مي توانيم براي گسترش دامنه مذاكرات انتخاب جديدي در ميان كشورهاي اروپايي به عنوان طرفهاي مناسب براي مذاكره داشته باشيم.