به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، قبل از ظهر يكشنبه در بازدید از عملیات احداث بیمارستان تخصصی کودکان اکبر اظهار كرد: دولت برای اتمام بیمارستان فوق تخصصی کودکان شمال شرق کشور، قول هاي مساعدي داده و بر اين اساس مقرر شد تا تجهيزات پزشكي بیمارستان تخصصی کودکان اکبر از محل صندوق توسعه ملی فراهم مي‌شود.

وي تاكيد كرد: چندي پيش هیئتی از سوی رئیس دفتر و معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور بازدید از روند پیشرفت عملیات ساخت این بیمارستان به مشهد اعزام شده‌اند.

استاندار خراسان رضوی عنوان كرد: مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده قرار است پس از اتمام عملیات ساختماني از محل صندوق توسعه ملی، تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان اکبر فراهم شود و با بهره‌برداری از اين بيمارستان، امكانات مناسبي برای تشخیص و درمان کودکان بیمار سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه مهيا خواهد شد.

رشيديان بيان كرد: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مسئله سلامت است اما دولت به تنهایی نمی‌تواند در حوزه بهداشت و درمان اهداف خود را پیش ببرد و در اين مسير خيران سلامت نيز بايد ورود جدي داشته باشند.

دبیر شورای مشارکت و سیاست‌گذاری بنیاد نیکوکاری سرور هم در اين مراسم اظهار كرد: بيمارستان تخصصي كودكان اكبر ظرفيت پذيرش بیش از یک هزار کودک بیمار در شبانه روز را از سراسر کشور دارد.

حمید شاهید تصريح كرد: کلنگ احداث اين بیمارستان در سال 1383 در زمینی به مساحت 10 هکتار در شهرک دانش و سلامت به زمین زده شد و دارای 75 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وي يادآور شد: تاکنون برای اجرای این پروژه بالغ بر 21 میلیارد تومان هزینه شده و 24 میلیارد تومان دیگر نيز برای تکمیل ساختمان بیمارستان اکبر و امکانات جانبی آن نياز است.