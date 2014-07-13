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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

رشيديان:

تجهيزات پزشكي بیمارستان تخصصی کودکان اکبر از محل صندوق توسعه ملی فراهم مي‌شود

تجهيزات پزشكي بیمارستان تخصصی کودکان اکبر از محل صندوق توسعه ملی فراهم مي‌شود

مشهد – خبرگزاري مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: تجهيزات پزشكی بیمارستان تخصصی کودکان اکبر از محل صندوق توسعه ملی فراهم مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، قبل از ظهر يكشنبه در بازدید از عملیات احداث بیمارستان تخصصی کودکان اکبر اظهار كرد: دولت برای اتمام بیمارستان فوق تخصصی کودکان شمال شرق کشور، قول هاي مساعدي داده و بر اين اساس مقرر شد تا تجهيزات پزشكي بیمارستان تخصصی کودکان اکبر از محل صندوق توسعه ملی فراهم مي‌شود.

وي تاكيد كرد: چندي پيش هیئتی از سوی رئیس دفتر و معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور بازدید از روند پیشرفت عملیات ساخت این بیمارستان به مشهد اعزام شده‌اند.

استاندار خراسان رضوی عنوان كرد: مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده قرار است پس از اتمام عملیات ساختماني از محل صندوق توسعه ملی، تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان اکبر فراهم شود و با بهره‌برداری از اين بيمارستان، امكانات مناسبي برای تشخیص و درمان کودکان بیمار سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه مهيا خواهد شد.

رشيديان بيان كرد: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مسئله سلامت است اما دولت به تنهایی نمی‌تواند در حوزه بهداشت و درمان اهداف خود را پیش ببرد و در اين مسير خيران سلامت نيز بايد ورود جدي داشته باشند.

 دبیر شورای مشارکت و سیاست‌گذاری بنیاد نیکوکاری سرور هم در اين مراسم اظهار كرد: بيمارستان تخصصي كودكان اكبر ظرفيت پذيرش بیش از یک هزار کودک بیمار در شبانه روز را از سراسر کشور دارد.

حمید شاهید تصريح كرد: کلنگ احداث اين بیمارستان در سال 1383 در زمینی به مساحت 10 هکتار در شهرک دانش و سلامت به زمین زده شد و دارای 75 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وي يادآور شد: تاکنون برای اجرای این پروژه بالغ بر 21 میلیارد تومان هزینه شده و 24 میلیارد تومان دیگر نيز برای تکمیل ساختمان بیمارستان اکبر و امکانات جانبی آن نياز است.

کد مطلب 2330582

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