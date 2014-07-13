برداشت برنج در گيلان آغاز شد/ لزوم مديريت وارادات برنج در زمان برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور " محمد علي نجفي " در روستاي لاكسار صومعه سرا برداشت مكانيزه برنج در گيلان آغاز شد.

"حجت همتي " برنجكار سختكوش گيلاني در يك هكتار از شاليزارخود رقم زودرس حسني را كشت كرده است.

استاندار گيلان در حاشيه نخستين دروي برنج استان با اشاره به كم آبي كشاورزي فصل زراعي امسال گفت: با همكاري بسيار مناسب شاليكاران و مديريت مصرف آب، بحران خشكسالي كشاورزي را در حالي پشت سرگذاشتيم كه عده اي پيش بيني مي كردند امسال حدود 30 هزار هكتار از شاليزارهاي گيلان كشت نشود.

محمد علی نجفی با اشاره به صرفه جويي 19 درصدي مصرف آب كشاورزي افزود: درحاليكه ميزان مصرف آب كشاورزي گيلان از سد سفيدرود سال گذشته يك ميليارد و 200 ميليون متر مكعب بود اما امسال با كمتر از يك ميليارد متر مكعب آب فصل زراعي رامديريت كرديم.

وی همچنین با قدرداني از سازمان جهاد كشاورزي، آب منطقه اي و فرمانداران اظهارداشت: همزماني در كشت و كوتاه كردن دوره نشاء از 47 روز به 30 روز نيز سبب شد تا با آب كمتر امكان كشت تمامي شاليزارهاي استان فراهم شود.

استاندار گیلان از نقش م‍وثر رسانه هاي گروهي در آموزش و ترويج مديريت مصرف آب كشاورزي قدرداني كرد و افزود: در سال زراعي به دليل محدوديت منابع آبي 97 درصد از مزارع برنج به كشت ارقام زود رس و ميان رس اختصاص يافت.

وی به وجود 900 دستگاه كمباين ويژه برداشت برنج و دو هزار و 600 دستگاه دروگر اشاره كرد و گفت: امسال 125 هزار هكتار از شاليزارهاي استان بصورت مكانيزه برداشت مي شود.

نجفی با بيان اينكه امسال برداشت محصول خوبي خواهيم داشت پيش بيني كرد از 238 هزار هكتار شاليزار در مجموع حدود يك ميليون و صدهزار تن شلتوك در گيلان برداشت شود.

وی با بيان اينكه برنج بازحمت و مشقت هاي فراوان بدست مي آيد، افزود: در سالهاي اخير به اين محصول استراتژيك بي مهري شده است و دولت درصدد است اين به مهري ها را جبران كند.

نجفي همچنين خواستار مديريت وارادات برنج در زمان برداشت اين محصول شد و یادآورشد: انتظار داريم در اين مدت برنج خارجي وارد بازار نشود تا كشاورزان سخت كوش با قيمت مناسب محصولاتشان را بفروشند.