انتقاد به اخذ غیر قانونی مالیات از دفاتر اتحادیه های صنفی/ توسعه آینده اصفهان فقط با گردشگری میسر است

مهدی اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با هدف برقراری پیوند بین صنعت گردشگری و اصناف شهر اقدام مراسم افطار برگزار می شود.



وی افزود: کشاورزی اصفهان به دلیل خشکسالی قدرتی ندارد و توسعه صنعت به نیز به حد اشباع رسیده به حدی که آلایندگی ها را افزایش داده است.



این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان گفت : اصفهان شهری توریستی است و توسعه صنایع بزرگ و آلاینده از ابتدا در آن اشتباه بوده است اما به هر صورت معتقدیم که جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم مایه منفعت است.



اصولی تاکید کرد: استان اصفهان برای پیشرفت خود دیگر راهی جز توسعه صنعت گردشگری ندارد.



وی با اشاره به تشکیل کارگروه نوپای گردشگری در سال گذشته در اتاق اصناف بیان داشت: سه اتحادیه هتل داران،صنایع دستی و مهمانپذیران تلاش بیشتری در راستای تحقق این هدف انجام داده اند.



خزانه دار مجمع اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: ساخت چند منطقه و کمپ اقامتی در مناطق کویری استان همچون کاشان از جمله فعالیت های انجام شده توسط بخش خصوصی است.



اصولی با اشاره به آب و هوای مطبوع و زیبایی شهرستان های غربی استان گفت: با توجه به کمبود هتل و مهمانپذیر در استان رایزنی ها و برنامه های برای این امر صورت گرفته است.

بازارچه های کوثر شهرداری، اصناف را تضعیف می کند



وی تاکید کرد: هر چند به برخی اتحادیه های شهر که مربوط به حوزه توریست است قدرتی در حد استان داده شده اما توان اجرایی اصناف محدود است و اجرای این طرح ها همکاری دستگاه های کلان دولتی در استان را می طلبد.



این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان در ادامه با بیان اینکه اصفهان یکی از بزرگترین قطب های تولید صنایع دستی کشور است، گفت: در دو سال اخیر اتحادیه صنایع دستی تلاش زیادی برای مبارزه با فروش اجناس چینی به خصوص در میدان نقش جهان از خود نشان داده است.



اصولی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد بازارچه های کوثر توسط شهردای انتقاد کرد و گفت: مغازه هایی که در این بازارچه ها فعالند قیمت اجناس را زیر قیمت بازار به فروش می رسانند که موجب زیان به سایر فعلان صنفی شده است.



وی تصریح کرد: شهرداری باید در خصوص قیمت ها به تعاملی با اتاق اصناف برسد تا منافع فروشندگان مصرف کنندگان با هم حفظ شود.



انتقاد به اخذ غیر قانونی مالیات از دفاتر اتحادیه های صنفی



این فعال صنفی در ادامه از اخذ مالیات از دفاتر اتحادیه های صنفی انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون نظام صنفی اتحادیه های اصناف مراکزی غیر انتفاعی و عام المنفعه است که مشمول مالیات نیست.



اصولی ،تاکید کرد: بازرسی و حسابرسی از دفاتر مذکور و اخذ مالیات توسط این اداره مغایر قانون است.



این عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار در یکسال گذشته گفت: بازار همچنان در حال رکود است و باید در بحث های مالیاتی باید تعامل بیشتری با انصاف صورت گیرد.