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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 966 هزار تومان، طرح قدیم 964 هزارتومان، نیم سکه 483 هزار تومان، ربع سکه 271 هزار تومان و سکه گرمی 179 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1340 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3130 تومان، هر یورو را 4265 تومان، هر پوند را 5340 تومان و هر درهم امارات را 852 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 966000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 964000
نیم سکه 483000
ربع سکه 271000
1 گرمی 179000
هر گرم طلای 18 عیار 98500
نوع ارز  
دلار 3130
یورو 4265
پوند 5340
درهم 852

 

 

کد مطلب 2330653

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