جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 966 هزار تومان، طرح قدیم 964 هزارتومان، نیم سکه 483 هزار تومان، ربع سکه 271 هزار تومان و سکه گرمی 179 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1340 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3130 تومان، هر یورو را 4265 تومان، هر پوند را 5340 تومان و هر درهم امارات را 852 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)