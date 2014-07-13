به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سی و هشتمین سالگرد فستیوال مونترآل با نمایش آخرین فیلم رنه از او تجلیل می کند. فستیوال فیلم جهانی مونترآل اعلام کرد برای تجلیل از آلن رنه فیلمساز فقید فرانسوی، سی و هشتمین سالگرد خود را با نمایش آخرین فیلم او یعنی «زندگی رایلی» به پایان می‌برد. این فیلم که در برلین نیز به نمایش درآمده بود، در شهر مونترآل برای آمریکای شمالی به طور ویژه و براي اولين بار ‌نمایش داده می‌شود.

سرژ لوسیک رییس این فستیوال گفت: با نمایش این فیلم امیدواریم بتوانیم به نام تمام کسانی که آثار او را دوست داشتند، از این غول سینمای فرانسه تجلیل کنیم.

فیلم «زندگی رایلی» سومین اقتباس آثار آلن آیکبورن فیلمنامه‌نویس بریتانیایی است. این فیلم داستا‌ن‌ مشقت‌های سه زوج نه چندان خوشحال و خوشبخت که در مناطق خارج از شهر یورکشایر زندگی می‌کنند را به نمایش می‌گذارد. سابین آزما، هیپولایت ژیراردو، ساندرین کیبرلین و آندره دوسولیر در این فیلم نقش‌آفرینی می کنند.

فستیوال فیلم مونترآل به زودی اعلام می‌کند که چه افراد شناخته‌شده‌ای در نمایش فیلم «زندگی رایلی» حضور خواهند داشت. این فستیوال از روز 21 ماه آگوست تا روز اول ماه سپتامبر 2014 ادامه خواهد داشت.

آلن رنه کارگردان سرشناس فرانسوی که فیلم هایی چون «هیروشیما عشق من» را در کارنامه داشت، 5 ماه پيش در 91 سالگی درگذشت. این کارگردان مطرح که بیش از 6 دهه از عمرش را به کارگردانی گذراند، با موج نوی فرانسه شناخته می شود و در عین حال مدرنیسم و سورآلیسم را نیز وارد آثارش کرده بود.

آخرین فیلم او «زندگی رایلی» که بر مبنای زندگی آلن آیشبورن ساخته شده برای اولین بار در فوریه(بهمن 92) و در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. این سومین فیلمی است که وی بر مبنای این اثر ساخته و منعکس‌کننده توجه این کارگردان به استفاده از تئاتر به عنوان بن مایه فیلم‌هایش بود.

اولین فیلم بلند او در زمینه ترس از جنگ و درباره بمباران اتمی هیروشیما با عنوان «هیروشیما عشق من» در سال 1959 شهرتی جهانی یافت. او برای این فیلم نامزد بهترین فیلمنامه اسکار شد و چندین جایزه از منتقدان برد. رنه شماری از مهمترین جوایز فیلم را از فستیوال‌های مختلف سینمایی دریافت کرد. او شیرطلای جشنواره فیلم ونیز در سال 1969 برای «سال گذشته در مارین‌باد» برد و خرس نقره ای برلین را برای «سیگار/ غیرسیگار» دریافت کرد.

وی جایزه یک عمر دستاورد سینمایی را از جشنواره فیلم کن 2009 دریافت کرده بود و سال پيش براي همين فیلم جایزه خرس نقره‌ای الفرد باوئر برلین را دریافت کرد.