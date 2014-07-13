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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۸

خروج تانکر قطار باري ايستگاه شهر ري/ مخزن واگن تخلیه شد

خروج تانکر قطار باري ايستگاه شهر ري/ مخزن واگن تخلیه شد

شب گذشته يکي از بوژي‌هاي واگن مخزن دار باري در حين جابه جايي واگن‌ها روي خطوط فرعي در داخل ايستگاه ري از خط خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته يکي از بوژي‌هاي واگن مخزن دار باري در حين جابه جايي واگن ها روي خطوط  فرعي در داخل ايستگاه ري از خط خارج شد و ماموران فني راه آهن به منظور پيشگيري و رعايت مسايل ايمني و جلوگيري از هرگونه اتفاق، خواستار حضور ماموران آتش نشاني و شرکت گاز در منطقه شدند.

در حال حاضر مخزن اين واگن تخليه شده و واگن خالي روي مسير هدايت شده است.

 

کد مطلب 2330659

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