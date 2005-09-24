هنوز خبري از اجراي "كودكي من " و" قضيه تراخيس " نيست

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"،" قضيه تراخيس " به نويسندگي حميد امجد و كارگرداني افشين هاشمي و" كودكي من" به كارگرداني عليرضا اوليايي طبق اعلام جدول اجراهاي مجموعه تئاتر مولوي بايد از 27 شهريور ماه در اين تالار به روي صحنه مي رفتند.

پيش از اين نيز اجراي " قضيه تراخيس" و " شازده قورباغه" در تالار اصلي مولوي به تعويق افتاده بود .

همچنين نمايش " كودكي من" طبق اعلام روابط عمومي گروه بايد از 3 مهر ( فردا) آغاز شود، اين در حالي است كه روابط عمومي مولوي درباره زمان اجراي نمايش عليرضا اوليايي به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: تاريخ دقيق اجراي اين نمايش هنوز مشخص نيست و گروه هنوز اطلاعات دقيقي از اجراي خود به روابط عمومي اعلام نكرده است.

طبق اعلام جدول اجراهاي تئاتر مولوي در سال 84 ، باپايان يافتن نمايشهاي " قضيه تراخيس " و" كودكي من " در تاريخ 15 مهر ماه، تالار اصلي 17 مهر ميزبان اجراي "كاغذ بازي" به كارگرداني سميرا سينايي و 19 مهر ميزبان " حراج" به كارگرداني كريم جوانشير خواهد شد . با به تعويق افتادن اجراي نمايشهاي فوق ، اجراهاي ديگر مولوي طي ماه هاي آينده كه تاريخهاي آنها به طور رسمي در جدول اعلام شده است ، قطعا با مشكلات و تأخير مواجه خواهند شد.