5 عامل اصلی افت شاخص بورس/ اعلام گزارش میزان کاهش ارزش سهام صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افت ارزش بازار و قیمت سهام شرکت ها در ماه‌های اخیر، گزارشی از میزان کاهش ارزش سهام صنایع مختلف حاضر در بورس و میزان اثرگذاری هریک از صنایع در افت شاخص، مطرح کرد.

وی در تشریح علل افت شاخص بورس طی ماه های اخیر، عواملی همچون شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، برخی تصمیمات مؤثر در کاهش درآمد و یا افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی حاضر در بازار سرمایه، نرخ سود سپرده های بانکی و بروز برخی مسائل سیاسی در عرصه بین المللی را ازجمله عوامل اثرگذار بر افت قیمت سهام طی ماه های اخیر عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار می رود با عزم جدی و برنامه مدون دولت برای خروج از رکود اقتصادی، شاهد پویایی مناسب بازار سرمایـه همگام با بهبود شرایط اقتصادی باشیــم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اقداماتی همچون هماهنگی و همفکری مستمر با دولت و مجلس به منظور اتخاذ تصمیماتی در راستای تقویت بازار سرمایه و کاهش دغدغه سرمایه گذاران، تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه، تسهیل برخی مقررات، ازجمله مقررات خرید اعتباری و کفایت سرمایه کارگزاری ها به منظور تقویت جانب تقاضا در بورس، هماهنگی با شورای پول و اعتبار درخصوص واقعی سازی نرخ سود سپرده های بانکی، اجرای گسترده طرح بیمه سهام ازطریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و هماهنگی با شرکت های حقوقی فعال در بازار را ازجمله اقداماتی برشمرد که طی ماه های اخیر، در راستای بهبود وضعیت بازار، صورت گرفته است.

صالح آبادی در جلسه امروز مجلس، با تأکید بر اینکه قطعا دولت و مجلس، نقش کلیدی در توسعه و تقویت بازار سرمایه، داشته و دارند، پیشنهاد کرد کارگروهی به منظور بررسی موانع و مشکلات موجود در حوزه بازار سرمایه، در مجلس تشکیل شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، قانون بودجه با افق یکساله، تصویب می شود، پیشنهاد کرد: قوانین بودجه ای، به ویژه در حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری، بگونه ای تدوین شوند که افق بلندمدت را به روشنی، برای سرمایه گذاران ترسیم نموده و ریسک سیستماتیک ناشی از تصمیمات کوتاه مدت را کاهش دهد.

وی همچنین به بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بنگاه های واگذار شده، اغلب از بهترین بنگاههای اقتصادی کشور هستند، مناسب است وضعیت بومی، فناوری، شرایط ناشی از تحریم، ساختار پرسنلی و همچنین مسئولیت اجتماعی این بنگاه ها در تصمیماتی همچون تعیین قیمت مواد اولیه دریافتی توسط این شرکت ها مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان بورس همچنین خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه بازار سرمایه، به سبب حمایت ارکان مختلف نظام، برخورداری از زیرساخت های ارزشمندی مانند قوانین و مقررات مناسب، زیرساخت های الکترونیک که منجر به تسهیل دسترسی و شفافیت اطلاعت در بازار سرمایه شده است، توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تنوع صنایع حاضر در بازار سرمایـه و زیرساخت های فرهنگی و آموزشی، در جایگاه مناسبی قرار دارد و قطعا با حمایت نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار، این جایگاه بیش از پیش ارتقاء خواهد یافت.

وی در جمع نمایندگان تصریح کرد: بازار سرمایه، مقاطع حساسی مانند بحران مالی جهانی، تحریم های بین المللی را به مدد نگاه مثبت دولتمردان و سیاستگذاران و حمایت و وفاداری سرمایه گذاران، فعالان و سایر ذینفعان بازار، با موفقیت پشت سر گذاشته و خوشبختانه، امروز به سطح قابل قبولی از بلوغ و توسعه دست یافته که حضور گسترده سهامداران در این بازار، حاکی از این واقعیت است، لذا باید تلاش کنیم اعتماد سرمایه گذاران به این بازار، حفظ و تقویت شـود.



