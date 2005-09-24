رئيس جمهور به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رئيس جمهور در اين سفر ضمن زيارت قبور شهداي بم و همچنين قرائت فاتحه براي قربانيان زلزله بم با مردم اين شهر ديدار و گفتگو كرد و همچنين در جلسه شوراي عالي بازسازي بم نيز شركت كرد.

همچنين به گزارش خبرنگار ما، دكتر احمدي نژاد ساعت 5 صبح امروز از روستاهاي بم و نحوه بازسازي آنها بصورت غير منتظره بازديد كرد.

مهندس سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي كه رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي كرد در بم باقي ماند تا تصميمات جديد اتخاذ شده و همچنين ادامه روند بازسازي را پيگيري كند.

رئيس جمهور پيش از ترك فرودگاه بم ، دستاوردهاي سفر دوروزه خود به اين شهر را تشريح كرد كه متن كامل اظهارات وي متعاقبا منتشر خواهد شد.