اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در هفت بقاع متبرکه اردستان

سید علی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های دینی و فرهنگی موجود در امامزادگان و اماکن متبرکه افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان اوقاف و امورخیریه تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است.

وی از اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی از اول تیرماه تا پایان شهریور ماه خبرداد و افزود: استفاده از ظرفیت طرح اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستانی درجهت قطب فرهنگی نمودن بقاع متبرکه ، بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان با هدف تقویت بنیه اعتقادی و دینی و سوق دادن نسل جوان به فعالیت های فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه از اهم اهداف اجرای طرح نشاط معنوی است.



سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه اردستان با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای برنامه های مصوب سازمان اوقاف و با هدف پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در مقاطع مختلف سنی برگزار می شود گفت: در این طرح برنامه های تفریحی و دوره های آموزشی ، کلاس های قرآن و مسابقه پیش بینی شده است.



طباطبایی اذعان داشت: طرح نشاط معنوی امسال در آستان مقدس امامزاده موسی(ع)، امامزاده اسماعیل(ع)، قاسم و محسن(ع) و حسن (ع)،اسحاق و یعقوب(ع) ، امامزاده یحیی زواره ، امامزاده شاهنگر نیسیان و امامزاده حیدر(ع) کهنگ اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداوند است که اصلاح جامعه اسلامی و تأمین عدل، انصاف و برادری میان مسلمانان از پیام‌های ارزشمند این ماه معنوی است اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان باید زمینه انس بیشتر جوانان و نوجوانان را با تعالیم دینی و قرآنی فراهم کرد و مسئولان در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.