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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

اخبار عراق/

هلاکت 45 داعشی در حمله هوایی به صلاح الدین/17 تروریست در بعقوبه کشته شدند

هلاکت 45 داعشی در حمله هوایی به صلاح الدین/17 تروریست در بعقوبه کشته شدند

هلاکت 45 داعشی در حمله هوایی عراق به استان صلاح الدین و کشته شدن 17 تروریست در بعقوبه از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپس، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که جنگنده های ارتش این کشور مواضع گروه تروریستی داعش در شمال صلاح الدین را بمباران کردند.

بر اثر این حمله دستکم 45 تروریست داعش به هلاکت رسیدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. همچنین انبارهای سلاح تروریست ها در منطقه بیجی بمباران شد.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی در استان دیالی امروز اعلام کرد که 17 تروریست داعش در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی عراق در شمال شرق بعقوبه به هلاکت رسیدند.

این عملیات ظهر امروز با همکاری نیروهای مشترک ارتش و پلیس در منطقه توریستی "الصدور" انجام شد.

کد مطلب 2330786

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