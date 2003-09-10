عربستان همكاري خلبانان سعودي را با القاعده تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان ، يك مسوول سعودي اظهارات مقامات رژيم صهيونيستي درمورد اينكه شبكه القاعده تلاش كرده است يك خلبان عربستاني را براي انجام حمله اي مشابه حملات 11 سپتامبر از پايگاه هوايي تبوك اين كشور بكار گيرد ، تكذيب كرد.

اين مسوول كه خواست نامش نشود ، اظهارداشت : اين ادعاها به طور كلي بي پايه و اساس و سراسر دروغ است .

به گزارش رويترز، موشه يعالون رييس ستاد مشترك ارتش رژيم اسراييل اخيرا گفته بود، اسراييل از استقرار جنگنده هاي اف16 عربستان در پايگاه نظامي خود در تبوك كه فاصله زيادي تا اسراييل ندارد، به شدت نگران است .

وي افزود : اين مساله براي ما نگران كننده است زيرا از طريق اعضاي القاعده كه توسط طرفهايي غير از اسراييل بازجويي شده اند متوجه شده ايم كه القاعده تلاش كرده است يك خلبان سعودي را براي انجام حملاتي مشابه حملات 11 سپتامبر با استفاده از هواپيماي اف 16 يا يك هواپيماي مسافربري به خدمت بگيرد.

يعالون به جزييات بيشتري از اين ادعاي خود اشاره اي نكرد . يعالون در عين حال گفت ، اسراييل خواستار تغيير مراكز استقرار جنگنده هاي سعودي شده است .

رسانه هاي اسراييل نيز پيشتر نوشته بودند كه تل آويو از آمريكا خواسته است اين درخواست ( انتقال جنگنده هاي اف 16 خود از پايگاه نظامي بزرگ خود در تبوك ) را به سعودي ها منتقل كند؛ اما وزير دفاع و هواپيمايي عربستان خالد بن سلطان اخيرا تاكيد كرد كه واشنگتن با رياض ، مساله انتقال جنگنده هاي مستقر در پايگاه نظامي تبوك اين كشور را بررسي نكرده است .

شهر تبوك عربستان در 100 كيلومتري اردن و نزديك فلسطين اشغالي قرار دارد.

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