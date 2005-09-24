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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

يك موسسه تحقيقات اقتصادي بين المللي با مطالعه 30 كشور اعلام كرد:

سياستهاي بانك جهاني و IMF به زيان كشورهاي در حال توسعه است

سياستهاي بانك جهاني و IMF به زيان كشورهاي در حال توسعه است

موسسه تحقيقات اقتصادي و ضد فقر "Action Aid International "در گزارشي اعلام كرد سياستها و برنامه هاي اقتصادي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي در حال توسعه زيان وارد كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از موسسه بين المللي "اكشن ايد"، سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به جاي اينكه كمك حال كشورهاي فقير و در حال توسعه باشد، موجب عقب افتادگي آنان نيز شده است.

بر اساس اين گزارش، موسسه اكشن ايد با بررسي دقيق شرايط اقتصادي 30 كشور در حال توسعه به اين نتيجه رسيده است كه سياستها و تصميم گيريهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، شديدا به اقتصاد و دموكراسي در اين كشورها آسيب وارد نموده است.

اين گزارش مي افزايد، سياستهاي اين دو نهاد بين المللي به گونه اي است كه كنترل منابع عمومي و طبيعي كشورهاي در حال توسعه را از دست دولت و مردم اين كشورها خارج مي سازد.

به گزارش اينترنشنال اكشن ايد، كشورهاي فقيري كه از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول درخواست كمك مي كنند، از سوي اين دو نهاد بين المللي مجبور مي شوند تقاضاها و ترجيحات مردم و شهروندان خود را ناديده بگيرند، مخارج بهداشت و آموزش عمومي را كاهش دهند، و مهمترين دارايي هاي خود از جمله خدمات آبرساني را به دست بخش خصوصي بدهند.

اين گزارش مي افزايد، كشورهاي فقيري كه نتوانند خواسته هاي كشورهاي كمك كننده را اجابت نمايند با خطر از دست دادن اعتبار و موضع خود در جامعه بين الملل مواجه هستند و در نتيجه اين سياستها، هم اكنون بسياري از كشورهاي در حال توسعه يا فقير جهان از حداقل توانايي در دفاع از حقوق خود در تصميم گيريهاي اقتصادي جهاني محروم هستند.

اين گزارش مي افزايد، آنچه كه هم اكنون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول انجام مي دهند ناقض دموكراسي مورد ادعاي آنان است.

به گزارش اينترنشنال اكشن ايد، صندوق بين المللي پول هم اكنون همچون يك قلدر رفتار مي كند و هرگونه كه بخواهد با كشورهاي فقير رفتار مي كند و حقوق مسلم آنان را ناديده مي گيرد.

کد مطلب 233080

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