تجهیز هنرستان های اردبیل با درآمد محصولات تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: پیش از این درآمد هنرستان ها عمومی بود و به خزانه واریز می شد.

وی افزود: با اختصاصی شدن درآمد شورای آموزش و پرورش می تواند در هزینه کرد آن به خود هنرستان اقدام کند.

سپهری با بیان اینکه بسیاری از هنرستان ها می توانند از هزینه تخصیصی در کیفیت آموزش های خود استفاده کنند نظر مساعد شورای آموزش و پرورش به نحوه هزینه کرد را ضروری خواند.

وی همچنین با بیان اینکه گرایش به رشته های فنی و حرفه ای به صورت ویژه فرهنگ سازی می شود، بیان داشت: اغلب فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای شغل مناسب دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تقویت رشته های فنی و حرفه ای را یکی از اولویت های آموزش و پرورش استان برشمرد.

اولیا کمک هزینه مدارس را داوطلبانه پرداخت می کنند

سپهری در ادامه صحبت های خود یکی از مهم ترین برنامه های مدارس دولتی را دریافت داوطلبانه کمک های اولیا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مدارس دولتی حق دریافت هزینه به غیر از بیمه، کتاب و سرویس را ندارند.

وی افزود: مطابق نامه وزارت آموزش و پرورش دریافت کمک مردمی منوط به تصویب شورای استان ها است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یکی از ویژگی های مشارکت را کمک مردمی با تصویب انجمن اولیا به صورت داوطلبانه و با در نظر گرفتن توان مالی خانواده ها و صدور قبض معتبر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این کمک مردمی فارغ از فصل ثبت نام دریافت شده و مدیران مدارس موظفند هر هفته وجوه دریافتی را در یک حساب دولتی واریز و فقط با نظر شورا آن را هزینه کنند.

سپهری تاکید کرد: اخذ کمک داوطلبانه از اولیا در راستای ارتقا کیفی خدمات ارائه شده در مدارس است.