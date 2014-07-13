برگزاری 70 عنوان برنامه همزمان با بزرگداشت هفته بهزیستی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست ظهر یکشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های هفته بهزیستی برگزار شد افزود: شروع آموزش های ویژه مهارت های زندگی در مراکز آموزشی و نگهداری از مهدهای کودک، مراکز شبه خانواده و..، برگزاری مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان، ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و ژنتیک به صورت رایگان بخشی از این برنامه ها است.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری بین کارکنان و جامعه هدف، برپایی نمایشگاه فرهنگی، تقدیر از نخبگان جامعه هدف و فعالان عرصه بهزیستی و...شرکت در نماز جمعه، گسترش فعالیت های اورژانس اجتماعی در مناطق حاشیه شهر را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

خدادوست در ادامه به تشریح اقدامات این اداره کل در طول سال گذشته پرداخت و عنوان کرد: در مجموع در آذربایجان غربی 52 مرکز توانبخشی بهزیستی وجود دارد که برای بیش از 2000 نفر ارائه خدمت می کند و در هر ماه از نیم میلیارد تومان یارانه برای ارائه خدمات در این مراکز استفاده می شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی یاد آور شد: در آذربایجان غربی 825 مهد کودک روستایی و شهری وجود دارد که برای 25 هزار نفر ارائه خدمت می کنند و بهزیستی آذربایجان غربی بطور مستمر بر ایمنی و استاندارد سازی این مهدها نظارت می کند.

خدادوست افزود: 160 کودک بدسرپرست و بی سرپرست در استان شناسایی شده که از این میان 55 نفر به تازگی به عنوان فرزند سازمان بهزیستی تحت پوشش مراکز شبهه خانواده استان قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: میزان پرداخت مستمری از سوی این اداره به مددجویان حداقل 53 هزار تومان در ماه و تا سقف 100 هزار تومان است که به عنوان کمک هزینه زندگی پرداخت می شود.

خدادوست بهزیستی آذربایجان غربی را پیگیر تحقق قانون استخدام 3 درصدی مددجویان و معلولین اعلام کرد و گفت: سال گذشته به سبب اجرای این قانون 12 نفر به استخدام دولت در آمدند و امسال نیز در صورت برگزاری هر آزمون استخدامی اجرای این قانون با جدیت توسط بهزیستی آذربایجان غربی پیگیری می شود.

وی گفت: امسال در هفته بهزیستی 73 واحد مسکن مددجویی در آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار گرفته و به صاحبانشان تحویل داده می شود که از این میان 54 واحد مسکونی در ارومیه قرار دارد.