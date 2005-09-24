اكران سينماهاي تهران؛ " پشت پرده مه " هم آمد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر "، فيلم سينمايي " پشت پرده مه " داستان پسر بچه ناشنواي روستايي را روايت مي كند كه با تحريك دوستانش مبني برعشق آموزگار روستا به مادرش دچار توهم و بحران روحي مي شود. اين تصور او را به يك دوئل ديدني با معلم سوق مي دهد. رزيتا غفاري ، جهانگير الماسي ، عليرضا شيخ الاسلامي ، فاطمه طاهري و محمد طاهري بازيگران اين فيلم هستند. اين فيلم در 5 سالن سينماي عصر جديد 1، صحرا، فرهنگ 2، گلريز 2 و مركزي 2 اكران مي شود.



پشت پرده مه

فيلم سينمايي " نوك برج " به كارگرداني كيومرث پور احمد كه از درونمايه طنزعاشقانه اي برخوردار است، همچنان با برخورداري از 17 سالن سينما، بيشترين تعداد سالن در تهران را در اختيار دارد. اين فيلم داستان پسري به نام اميد را روايت مي كند كه هرچه مي گويد عاشق شده است كسي حرفش را جدي نمي گيرد ولي وقتي او را در نوك برج مي بينند كه در وضعيت نامتعادلي ايستاده، مي فهمند موضوع مهم است. در اين فيلم محمد رضا فروتن، نيكي كريمي، ليلي رشيدي و امير حسين صديق بازي مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي آفريقا، سعدي، جوان، عصر جديد 2، قيام، مركزي، شيدا، آسيا، ايران 1، پارس 1، كارون، پايتخت، جي 1، ناهيد، ماندانا، حافظ و تهران 2 به نمايش در مي آيد.

فيلم سينمايي " اسپاگتي در 8 دقيقه " به كارگرداني رامبد جوان اين هفته با در اختيار گرفتن يك سالن بيشتر با 15 سالن سينما به نمايش خود ادامه مي دهد. اين فيلم داستان يك سند ازدواج ششصد ساله است كه ارتباط عاطفي بين دو همسايه در يك برج مسكوني را موجب مي شود و در اين ميان دو كودك داستان با همكاري وهمدلي سقف مشتركي را براي پدر ومادرشان طلب مي كنند. در اين فيلم رامبد جوان ، ساراخوئيني ها، آتيلا پسياني، افسانه چهره آزاد، محسن قاضي مرادي، حسين محب اهري، محمود بهرامي و مريم كادياي حضور دارند.

اين فيلم در سالن سينماهاي شهر تماشا 1، شهر قشنگ، قدس، شقايق، جي 3، ماندانا، ايران 3، پيروزي، پيوند، بهمن 2، گلريز 1، دهكده المپيك، توسكا، آستارا، فلسطين 3 و تهران 1 اكران مي شود.









فيلم سينمايي " گيلانه " زندگي جواني به نام اسماعيل را تصوير مي كند كه در اوج موشك باران شهرهاي ايران،راهي جبهه جنگ مي شود. مي گُل نگران و بي تاب شوهر در تهران و گيلانه مادري نگران و پرتلاش است كه براي خوشبختي فرزندانش تلاش مي كند. 15 سال بعد حكايت غربت گيلانه و اسماعيل معلول و چشم به راه رسيدن مسافري از جنوب روايت مي شود. در اين فيلم فاطمه معتمد آريا، بهرام رادان، باران كوثري، ژاله صامتي، شاهرخ فروتنيان، مجيد بهرامي و نيره فراهاني بازي مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي فرهنگ 1، ايران 2، سپيده 2، جي 2، شهر تماشا 2، كانون، موزه سينما و فلسطين 2 نمايش داده مي شود.

