به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در آیین معارفه بخشدار بخش شراء شهرستان همدان اظهار داشت: بخش قهاوند از لحاظ اقتصادی یکی از مناطق محروم شناخته می شود.

وی با بیان اینکه خدمت در این منطقه برای همه نیرو های مخلص خداوند افتخار محسوب می شود، ابراز داشت: سیاست نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید حول سه محور بوده و معتقد است نظام جمهوری اسلامی حول این سه محور پیروز شده و تداوم پیدا کرده و به مسیر خود ادامه می دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه سخنانش ابراز داشت: یکی از این سه محور حضور مردم در صحنه بوده و چه بسا ترفند های گروه های معاندی با حضور مردم در صحنه از بین رفته است.

الهی تبار بیان داشت: بزرگترین جنگ تاریخ به نفع جمهوری اسلامی رقم خورد و مردم بازهم ایستادند و در محاصره های اقتصادی و سیاسی اگر نبود حضور مردم در صحنه، شکست می خوردیم.

وی ادامه داد: دومین محور باور و اعتقاد مردم بود و اگر باور و ایمان مردم نبود نمی توانستیم در برابر دشمن تاب بیآوریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه باورها و اعتقادات مردم انقلاب را بیمه کرده است، بیان کرد: سومین محور وجود مقام معظم رهبری و رهنمود های ایشان است.

الهی تبار با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید بر این سه محور اذعان دارد، گفت: مردم در حماسه سیاسی حضور خود را در صحنه نشان دادند و 80 درصد مردم قهاوند نیز در انتخابات شرکت کردند.

وی ادامه داد: کابینه دولت تدبیر و امید از افراد نخبه و با تجربه تشکیل شده است و هنگامی که این دولت بر سر کار آمد تورم 44 درصد و نرخ رشد منفی پنج بود که با تدبیری که اندیشیده شد این تورم کاهش یافته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه دیوار تحریم ها ترک برداشته است، اظهار داشت: این دولت قصد دارد تا با افزایش تولیدات داخلی روند کسب و کار و اشتغال در کشور را بهبود ببخشد.

الهی تبار با بیان اینکه از دیگر ویژگی های این دولت قانون مداری است، ابراز داشت: در فاز نخست هدفمندی یارانه ها قرار بود 50 درصد درآمد حاصله برای مردم، 30 درصد برای واحد های تولیدی و 20 درصد برای تسریع در پروژه های عمرانی هزینه شود که این اتفاق نیافتاد و به جای 28 هزار میلیارد تومان 42 هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز شد.

وی ابراز داشت: نتیجه این عمل آن شد که واحد های تولیدی قادر به ادامه کار نشدند و از هزار و 500 واحد تولیدی در استان همدان 600 واحد تولیدی تعطیل شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار داشت: اما دولت تدبیر و امید قانون را اجرا کرد و مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان برای سلامت و 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داد.

بخشدار بخش شراء شهرستان همدان نیز در این مراسم گفت: به برکت وجود مقام معظم رهبری چراغ راه برای ما خدمت گذاران روشن است و ایشان با نامگذاری سال ها به عناوین مختلف مسیر راه را برای ما مشخص می کنند.

ابراهیم مولایی نیا بیان داشت: بنده امیدوارم با توجه به تجربه 18 ساله خدمتی که در این منطقه دارم بتوانم برای حل مسائل و مشکلات آن تلاش کنم.

وی ابراز داشت: امیدوارم بتوان از پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه در راستای ارتقا بخشی به آن استفاده کرد.