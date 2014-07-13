افروز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بهزیستی در خصوص مناسبسازی فضاهای شهری برای تسهیل تردد معلولان، یک سازمان مطالبهگر است و استانداری نیز نظارت بر حسن انجام این کار را بر عهده دارد.
مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: فعالیتهای مربوط به مناسبسازی یادشده در هیچ جای کشور به خصوص البرز به خوبی پیش نمیرود و اگر طبق برنامه پیش میرفت، تا الان باید تمام میشد درحالیکه این امر اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: طبق شاخصهای ما، تنها هفت یا هشت درصد مناسبسازی در سطح استان البرز انجام شده و در این خصوص پیشرفت مورد انتظار و کافی محقق نشده است.
بهرامی افزود: یکی از موارد مطلوب و مورد انتظار از سوی بهزیستی این است که معلولان بتوانند مانند سایر افراد در جامعه حضور داشته باشند و از امکانات مختلف جامعه در زمینههای مختلف بهره مند شوند که این امر، ضرورت تحقق مناسبسازی را بیش از پیش آشکار میکند.
عدم مناسبسازی باعث میشود معلولان نتوانند به راحتی در جامعه حضور داشته باشند
مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: عدم تحقق مناسبسازی باعث میشود که معلولان نتوانند مانند سایر افراد به راحتی در جامعه حضور داشته باشند که این امر باعث بیفایده ماندن سایر تلاشها میشود.
وی گفت: گذاشتن رمپ در مکانهایی که مورد نیاز است و پایین آوردن تلفن عمومی از جمله فعالیتهایی است که در راستای مناسبسازی فضاهای شهری برای تسهیل تردد معلولان باید صورت گیرد و این امر، مسئله پیچیده و سختی نیست.
بهرامی افزود: لازم است همه دستگاههای ذیربط، اهمیت و ضرورت مناسبسازی یادشده را جدی بگیرند و این امر، یکی از اولویتهای آنها باشد و اقدامات لازم برای تحقق هرچه زودتر و هرچه بهتر آن را انجام دهند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: لازم است ما نیز در این خصوص، بیشتر مطالبه کنیم و معلولان نیز مطالبه خود در این زمینه را با جدیت بیشتری مطرح کنند.
افزایش اطلاع رسانی و فرهنگسازی از طرق مختلف از جمله رسانهها ضرورت دارد
وی گفت: افزایش اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این خصوص از طرق مختلف از جمله از طریق رسانهها نیز ضرورت دارد و باید این مسئله با جدیت و با همکاری رسانهها دنبال شود.
بهرامی افزود: جلسات ستاد مناسبسازی را به صورت مرتب برگزار میکنیم و بهزیستی، وظیفه دبیری را در این ستاد برعهده دارد و همانگونه که گفته شد، نظارت بر حسن انجام نیز بر عهده استانداری است.
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