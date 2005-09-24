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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۹

پاسخ گستاخي هاي جديد انگليس را چگونه دهيم(7)

رودكي: درچگونگي ارتباط با انگليس بايد تجديد نظر كنيم// كشورهاي مسلمان بايد حساب ديگري روي پير استعمار باز كنند

رودكي: درچگونگي ارتباط با انگليس بايد تجديد نظر كنيم// كشورهاي مسلمان بايد حساب ديگري روي پير استعمار باز كنند

نائب رئيس كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با غير منطقي خواندن موضع انگليس خاطر نشان كرد:ما در ارتباط با انگليسي ها كه آتش فتنه را در منطقه خاورميانه دامن مي زنند بايد رفتار ديگري را پيش بگيريم.

محمد نبي رودكي  در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"در باره موضع انگليس در خصوص پرونده هسته اي ايران اظهار داشت: در صورتي كه پرونده هسته اي ايران با اصرار اروپا به خصوص انگليس به شوراي امنيت فرستاده شود،بايد تا پايين ترين حد ممكن رابطه را كاهش دهيم،حتي اگر نياز باشد رابطه را قطع كنيم.

وي افزود: كشورهاي مسلمان بايد حساب ديگري روي پير استعمار باز كنند، زيرا به گفته امام، انگليس،آمريكا را هم بازي مي دهد.بنابراين ما هم بايد در برخوردها و رفتارهاي ديپلماتيك خود با انگليس تجديد نظر كنيم .

رودكي در پايان افزود: ما بايد تا زمان بررسي قطعنامه اروپا توسط شوراي حكام صبر كنيم و پس از مشخص شدن نتيجه در خصوص چگونگي ارتباط با انگليس و اينكه در چه سطحي اين روابط ادامه داشته باشد تصميم گيري كنيم.

 

 

کد مطلب 233087

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