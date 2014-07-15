  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

نهمین جشنواره کودکان شاد برگزار می شود

نهمین جشنواره کودکان شاد برگزار می شود

ستاد اجرایی جشنواره کودکان شاد اعلام کرد: جوانان موسسه مردم نهاد تعالی با ایجاد فضایی سرشار از شادی و پویایی با قصد آگاهی و رشد برای 250 کودک نیازمند تحت پوشش و مادرانشان، جشنواره ای فرهنگی-آموزشی تفریحی برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره امسال همزمان با جشن عید سعید فطر از تاریخ 6 تا 10 مردادماه اجرا می شود. در این جشنواره که 5 روز طول می کشد کودکان با مفاهیم بنیادی زندگی، پرورش اعتماد به نفس، کسب خلاقیت، رشد شخصیت و آموزش ارتباط موثر به صورت عملی آشنا خواهند شد.

کارگاه های بازی و سرگرمی، کلاسهای آموزشی، مسابقات و بخش های مختلف این جشنواره از جمله شب آرزوها بر اساس اهداف ذکر شده طراحی شده ودرآخربا برگزاری جشن سپاس،این جشنواره به کار خود پایان خواهد داد.

 این کودکان در طول سال نیز به صورت هفتگی در محل زندگی خود، تحت آموزش های گوناگونی قرار گرفته وپیش ازپایان ترم تحصیلی در اردوهای آموزشی برای امتحانات خود آماده می شوند.

موسسه مردم نهاد تعالی از سال 1386 با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان، کار خود را آغاز کرده است و در این راستا،ارتقای سطح زندگی کودکانِ نیازمند تحت پوشش موسسه از طریق آموزش از اولویت های جوانان تعالی است.

کد مطلب 2330874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها