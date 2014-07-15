نهمین جشنواره کودکان شاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره امسال همزمان با جشن عید سعید فطر از تاریخ 6 تا 10 مردادماه اجرا می شود. در این جشنواره که 5 روز طول می کشد کودکان با مفاهیم بنیادی زندگی، پرورش اعتماد به نفس، کسب خلاقیت، رشد شخصیت و آموزش ارتباط موثر به صورت عملی آشنا خواهند شد.

کارگاه های بازی و سرگرمی، کلاسهای آموزشی، مسابقات و بخش های مختلف این جشنواره از جمله شب آرزوها بر اساس اهداف ذکر شده طراحی شده ودرآخربا برگزاری جشن سپاس،این جشنواره به کار خود پایان خواهد داد.

این کودکان در طول سال نیز به صورت هفتگی در محل زندگی خود، تحت آموزش های گوناگونی قرار گرفته وپیش ازپایان ترم تحصیلی در اردوهای آموزشی برای امتحانات خود آماده می شوند.

موسسه مردم نهاد تعالی از سال 1386 با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان، کار خود را آغاز کرده است و در این راستا،ارتقای سطح زندگی کودکانِ نیازمند تحت پوشش موسسه از طریق آموزش از اولویت های جوانان تعالی است.