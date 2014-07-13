روحانیت نباید وظایف خود را از دولت مطالبه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد در همایش "در سایه سار عفاف" که ظهر یکشنبه با همکاری بسیج دانشجویی و امور بانوان استانداری قم در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، سخنانش را با این سوالات آغاز کرد، چگونه میشود که تحلیل های غلط از یک مسئله باعث می شود هرچه بهتر فعالیت میکنیم، کمتر به نتییجه می رسیم و تیرهایی که در تاریکی بی بصیرتی شلیک می کنیم به خودمان می خورد.

مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه ارزش های غلطی را که برای توسعه عفاف و حجاب دنبال میکنیم به اشاعه منکرات منجر میشود، گفت: برای اینکه فرهنگی دینی در جامعه اشاعه پیدا کند، نیاز به دو عنصر داریم، پیوندهای اجتماعی قوی و جریان بازتولید انتقال فرهنگ که این دو باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

حجت الاسلام زیبایی نژاد تصریح کرد: بزهکاری‌ها زمانی شیوع پیدا می‌کند که خصلت معنابخشی در جامعه تضعیف شود و جامعه نتواند فرهنگ را از نسل گذشته به نسل قبل منتقل کند.

به گفته وی، اشخاصی که میل گناه دارند معنای زندگی برای آنها متفاوت است و بی هویت میشوند در این فرض جامعه باید فرهنگ را اشاعه دهد و همبستگی و پیوند اجتماعی قوی باشد.

ارزش‌های اخلاقی نباید در معرض نسبیت و تردید قرار گیرد

وی افزود: برای انتقال فرهنگ لازم است که ارزش‌های اخلاقی در معرض نسبیت و تردید قرار نگیرد، گاهی اوقات دستگاه هایی که شبه پراکنی می کنند ارزش هایی که جامعه ارزش می داند با علامت سوال مواجه می کنند.

مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان گفت: یکی از ارزش هایی که باید گفت در گذشته وجود داشت، تشکیل خانواده بوده است که نسلی از روشنفکران ظهور پیدا می‌کنند و این مسئله را در معرض تردید قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: غیرت و وجود کانون‌های اقتدار که در طول سال‌ها، حافظ نسل‌های بشر بوده است، موضوعی است که با تردیدهای مطرح شده از سوی روشنفکران با تزلزل در تفکر همراه می‌شود.

در فضای مجازی تردیدهایی مطرح می‌شود که گویی زیر پای انسان خالی می‌شود، حجت الاسلام زیبایی نژاد با بیان این جمله اضافه کرد: گاهی ساختارهای اقتصادی مشکلات فرهنگی ایجاد میکند، خانواده به دنبال رزق حلال است اما تحت فشاری که قرار می گیرد وسوسه شده و از مسیر حلال خوری خارج میشود تا جایی که در نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملی جوانان تهران 52 درصد در برابر این سوال که از چه طریق درآمدزایی می‌کنند تنها اصل درآمد زایی را مهم می‌خوانند و اینکه این امر از چه راهی صورت می گیرد، مهم نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: عفت در زندگی خوب قلمداد می‌شود اما در عملکرد التزام آن وجود ندارد چرا که قاعده بازی در جای دیگری مشخص می شود .

وی با اشاره به اینکه تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که چرا در گذشته امر به معروف بیشتر جواب میداد، ادامه داد: ما راه را اشتباه می‌رویم باید بر روی تقویت پیوندهای اجتماعی تمرکز کنیم در این صورت است که امر به معروف و نهی از منکر مثمر ثمر خواهد شد.

حجت الاسلام زیبایی نژاد با بیان اینکه جامعه دینی باید این ویژگی را داشته باشند که "چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار"، تصریح کرد: همه باید بپذیریم که سرنشینان یک کشتی هستیم و باید در حق یکدیگر دلسوز و مهربان باشیم.

آموزه‌های دینی می‌خواهد پیوند اجتماعی را تقویت کند

بحث تقویت عاطفه اجتماعی موضوع دیگری بود که وی به آنها اشاره کرد و یادآور شد: آموزه‌های دینی می‌خواهد پیوند اجتماعی را تقویت کند و باید در نظر گرفت که مهمترین کانون تولید فرهنگ و معنا مسجد و خانواده است.

تعبیری که مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان به کار می‌برد این است که تمدن اسلامی روی کاکل خانواده و مسجد بنا میشود که اگر خانواده اقتدار لازم را داشته باشد هم فرهنگ تولید میکند و هم انسجام.

ضرورت توجه بیشتر به مسجد

وی در ادامه سخنانش از این حقیقت تلخ پرده برداشت که روز به روز جامعه از مسجد فاصله می‌گیرد، روحانیت نیز از مسجد فاصله می‌گیرد و مسجد دیگر پایگاه روحانیت نیست بلکه امروز پژوهش سراها و کتابخانه‌ها پایگاه روحانیت است.

به گفته حجت الاسلام زیبایی نژاد ، اگر مردم وارد فضای مسجد شدند موفقیت حاصل شده است در غیر این صورت مسجدی که خالی باشد جامعه و روحانیت به انحطاط می رود.

مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان عنوان کرد: اشاعه فرهنگ دینی وظیفه ذاتی روحانیت است، اما روحانیت وظیفه خود را از دولت مطالبه می‌کند.