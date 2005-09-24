با محروميت خاطيان مخالف هستم

عليرضا سمندر ييس فدراسيون كاراته با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: من به اينكه شخص يا اشخاص خاطي را محروم كنيم، اعتقادي ندارم. جلسه اي برگزارخواهيم كرد وبه ملي پوشان درمورد حركاتشان تذكرخواهيم داد. يك ملي پوش بايد بداند چگونه رفتاركند، به همين دليل به آنها به طورجدي تذكرخواهيم داد. البته اين مسائل را بايد به كميته انضباطي ارجاع داد و اين كميته مسائل را بررسي و تصميم گيري خواهد كرد.

وي در رابطه با اينكه فدراسيون مي بايست درمورد مسائل به وجود آمده در اراك قاطعانه برخورد كند تا شاهد تكرار آن نباشيم، گفت: بله با اين موضوع موافق هستم كه نبايد شاهد تكرار اين مسائل باشيم وما هم چنين برخورد خواهيم كرد، ولي طوري رفتار مي كنيم تا نفرات خاطي متوجه حركات ورفتارخود شوند. بعنوان مثال سليمي كه همراه با تيم ملي جوانان درحال تمرين بود ازاين هفته حق حضوردراردوي ملي را ندارد.

سمندردرجواب اين سئوال كه ملي پوشان خاطي درحضور دراردوي تيم ملي محروم مي شوند يا خيرگفت: البته كميته انضباطي بايد نتايج بررسي خود را اعلام كند، ولي چيزي كه روشن است آنها ازحضوردر اردوي تيم ملي محروم خواهند بود.

رييس فدراسيون كاراته درمورد تيم ملي جوانان گفت: تيم ملي جوانان واميد قراراست درمسابقات قهرمان جهان شركت كند، به همين دليل 25 نفرحاضردراردوي آمادگي اين تيم را براي شركت دريك ديدارتداركاتي به تورنمنت بين المللي تركيه اعزام مي كنيم.